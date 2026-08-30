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Nekadašnja rijaliti zvezda Dalila Dragojević otvoreno je progovorila o sukobu sa Vesnom Rivas, te javno poručila da nije istina to što pevačica govori, da ju je dobila na sudu.

Dalila, o kojoj domaći mediji danima bruje o ulasku u "Elitu 10", osvrnula se na sukob sa Vesnom Rivas i tom prilikom negirala tvrdnje pevačice da ju je dobila na sudu i da zbog toga ne sme da se vrati u Srbiju, s obzirom na to da već duže vreme živi u Americi.

1/9 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

- Vesna Rivas me nikada nije dobila na sudu! Rekla je kako će me policija uhapsiti kad dođem u Srbiju, a nikad me nije dobila na sudu. Čim sam pročitala njenu izjavu u medijiima zvala sam svoju advokaticu da proverim o čemu se radi. Rekla mi je da to nije tačno, da je laž i da proces i dalje traje i da je uzvratila Rivasovoj kontratužbom - ispričala je Dalila Dragojević u lajvu.

"Sram te bilo..."

Kako je istakla, sukob koji datira još iz vremena dok su učestvovale u rijaliti programima, njih dve su u jednom momentu ostavile po strani. Međutim, zbog jedne stvari se situacija kasnije značajno zakomlikovala.

1/9 Vidi galeriju Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Dok sam radila na televiziji pristala sam da je ugostim u svojoj emisiji iako smo na sudu. Vrh je bila prema meni tada, čule smo se posle i privatno. Posle mesec dana mene zove advokatica i kaže da je uzvratila kontratužbom Vesni, ja pomislih gde sad kad smo se taman izmirile. Kad joj je stigla kontratužba napisala mi je poruku: "Sram te bilo bila sam ti u emisiji, ti mene da tužis ponovo". Pokušala sam da joj objasnim da je to advokatica uradila bez mene, ali ona nije želela da me sluša poručila mi je "Videćeš ti" - istakla je Dalila.

Uslovi za ulazak u "Elitu 10"

Podsetimo, Dalila Dragojević je zagolicala maštu mnogima kada je progovorila o svom ulasku u "Elitu 10".

Po završetku "Elite 9", uveliko se govorilo o narednoj, desetoj sezoni, ali i o potencijalnim učescnicima koji će kročiti u Belu kuću u Šimanovcima u septembru.

Na listi budućih učesnika našla se i Dalila Dragojević, koja je napustila Srbiju i počela život u Americi nakon što je javno varala Dejana Dragojevića sa Filipom Carem u rijalitiju.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

S obzirom na to da se poprilično priča o njenom ulasku, Dalila se oglasila putem Tiktok lajva i otkrila šta misli o ponovnom povratku na velelepno imanje u Šimanovcima.

- Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju. Ako želite da me gledate u rijalitiju, idite kod Mitrovića, pa mu pišite da spremi kofer para. Šta je za njega milionče, ko nama dolar - poručila je Dalila.

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