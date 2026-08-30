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Bokser Veljko Ražnatović je sinoć završio još jedan trijumf u meču u Beogradu, a tim povodom nije zaostala ni podrška najbližih.

Porodica Ražnatović s ponosom slavi Veljkov uspeh, a među prvima koji su javno podelili radost, bila je njegova sestra, Anastasija.

Uz snimak Veljkovog meča, Anastasija je podelila i reči kojima se obratila Veljku:

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o sebi Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Moj brat - ponosno je istakla Ražnatovićeva uz emotikon srca.

Podsetimo, Rosmen Brito nije uspeo da odgovori na strašnu ofanzivu Srbina, koji je od prvog trenutka zauzeo središte ringa i nametnuo svoj ritam.

Od starta se videlo da veteran iz Venecuele nije na nivou najboljeg srpskog kruzeraša.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražanatović - Balkan Boxing 11 Foto: Kurir Sport

Ražnatović je u nekoliko razmena ozbiljno uzdrmao protivnika, poslavši ga u nokdaun čak dva puta.

"Skinuću mu glavu"

Inače, deset dana pre nastupa u Beogradu, prvom posle pet godina, Veljko Ražnatović je bio gost Bokscasta, gde je pričao o svojoj karijeri i životu, kako se zaljubio u boks, kako ga je ovaj sport izvukao iz kandži "Beograda koji ga je uzeo pod svoje u periodu mladosti".

Veljko je u iskrenom intervjuu pričao o svom glavnom cilju u boksu, a to je da postane prvak sveta, za šta veruje da ga dele još tri meča.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

- Pozvao bih sve na Balkan Boxing 11. Ja obećavam da ću od prvog do poslednjeg zvona da ga jurim da mu skinem glavu. Tako da, imaćete šta da gledate, biće vrlo interesantno. Konovalov se isto vraća u ring, ima jako dobrog protivnika i to će isto biti dobro. Biće dobra revija – najavio je Veljko Ražnatović tada za Bokscast.

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