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Kako navode organizatori koncerta Dina Merlina, danas su zapaljene prostorije gde je predviđeno održavanje koncerta bosanskohercegovačkog pevača.

Saopštenje

Pomenuti koncert bi trebalo da se održi 5. septembra, a organizatori su se sada oglasili zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"Danas dana 30.08.2026.godine u prepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dela objekta koje pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gde je za 05.09.2026.godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu belešku o čemu je obavešten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Organizator će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026.godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbednost građana na samom koncertu!"

Peticija

Predstojeći koncert izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i brojne polemike. Dok obožavaoci s nestrpljenjem odbrojavaju do nastupa, deo građana Kraljeva iskazao je protivljenje pevačevom dolasku transparentima, ali i peticijom koja je prikupila više od 3.000 potpisa.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Ipak, organizatori ističu da održavanje koncerta ni u jednom trenutku nije bilo upitno i da će događaj biti realizovan prema ranije utvrđenom planu.

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