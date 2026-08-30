ZAPALJENE PROSTORIJE U KOJIMA JE ZAKAZAN KONCERT DINA MERLINA! Organizatori se oglasili hitnim saopštenjem
Kako navode organizatori koncerta Dina Merlina, danas su zapaljene prostorije gde je predviđeno održavanje koncerta bosanskohercegovačkog pevača.
Saopštenje
Pomenuti koncert bi trebalo da se održi 5. septembra, a organizatori su se sada oglasili zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:
"Danas dana 30.08.2026.godine u prepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dela objekta koje pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gde je za 05.09.2026.godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu belešku o čemu je obavešten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.
Organizator će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026.godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbednost građana na samom koncertu!"
Peticija
Predstojeći koncert izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i brojne polemike. Dok obožavaoci s nestrpljenjem odbrojavaju do nastupa, deo građana Kraljeva iskazao je protivljenje pevačevom dolasku transparentima, ali i peticijom koja je prikupila više od 3.000 potpisa.
Ipak, organizatori ističu da održavanje koncerta ni u jednom trenutku nije bilo upitno i da će događaj biti realizovan prema ranije utvrđenom planu.
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