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Folk zvezda Stoja Novaković svojim koncertom stavila je tačku na 36. leskovačku "Roštiljijadu", a spektakl je otvorila velikim hitom „Potopiću ovaj splav“.

Usledili su „Evropa“, „Ćiki, ćiki“, „Samo“, „Nešto mi govori“, „Starija“ i drugi njeni hitovi, uz koje je publika pevala i igrala do kraja.

1/4 Vidi galeriju Stoja Novaković u Leskovcu Foto: Cvetković Photography

- Mnogo mi je drago što sam prvi put na "Roštiljijadi". Volim Leskovac, ovde sam bila mnogo puta, a posebno volim leskovačku hranu. Veliki sam gurman i hedonista – rekla nam je Stoja.

Njenim nastupom spuštena je zavesa na šest dana muzike, zabave i dobrog zalogaja, čime je 36. Roštiljijada završena u velikom stilu.

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