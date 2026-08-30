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Pevačica Edita Aradinović nedavno se porodila i dobila ćerku i sada uživa u zajeničkim trenucima sa njom. Ipak, jedna njena objava na durštvenim mrežama izazvala je veliku pažnju, ali i podelila javnost.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović ponovo sama Foto: Instagram, BoBa Nikolić, Printscrean, Printscreen/Instagram

Nova odluka

Naime, Edita je na svom Instagram profilu podelila objavu u opuštenom izdanju, na licu nije imala šminku, a preko snimka je napisala reči zbog kojih su mnogi pratioci reagovali komentarima i spekulacijama.

Foto: Printscreen Instagram

- Obećavam da ubrzo prestajem sa 'mama' kontentom i vraćam se da budem pevaljka! - napisala je pevačica uz emotikon koji plače od smeha.

"Nemoj to da radiš"

Ljudi koji je prate i podržavaju na društvenim mrežama su odmah komentarisali ovo njeno oglašavanje, a njihova reakcija je bila emotivna, a možda i neočekivana.

Edita je, takođe, podelila još jedan stori, na kojem se vidi gomila privatnih poruka koje je dobila od svojih fanova, a poruka koja je stajala preko njih bila je jasna:

- Probudim se i dočeka me hrpa ovakvih poruka! - napisala je pevačica.

Foto: Printscreen Instagram

Pratioci su joj u komentarima i porukama poručivali da nastavi sa objavljivanjem sadržaja iz svakodnevnog života sa bebom. Mnogi su istakli da im prija da vide njenu "realnost", dok su pojedini naglašavali koliko je lepo posmatrati koliko uživa u ulozi majke. Među reakcijama se našla i poruka obožavateljke koja takođe ima bebu od šest meseci, a koja je istakla da sa nestrpljenjem iščekuje Editine nove objave i poručila joj da, pored muzike, svakako nastavi i sa "mama sadržajem".

Edita nije ostala dužna pratiocima koji su je molili da nastavi sa "mama sadržajem", pa je na njihove poruke odgovarala u svom prepoznatljivom stilu. Svojim reakcijama nagovestila je da se od ovog tipa sadržaja još dugo neće oprostiti, a uz jedan od komentara kratko je poručila:

- Ne prestaj sa 'mama' komentarima!!! Nikad!.

Promena odluke

Nakon brojnih komplimenata i apela da nastavi da deli trenutke iz majčinstva, Edita je ipak popustila i svojim pratiocima poručila:

- U redu, nastaviću kad ste navalili, žene, snaga ste - jasna je bila Edita.

Inače, Edita se nedavno našla u centru skandala kada je imala javne nesuglasice sa sestrom, nakon što je Indi poručila da je Edita za nj "mrtva", o tome možete više pročitati OVDE.

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