Slušaj vest

U javnost je pre 20 dana isplivala preteća glasovna poruka Ane Nikolić koju je uputila Jeleni Radanović, suprugi pevača Slobe Radanovića. Ova glasovna poruka podigla je ogromnu prašinu u javnosti, a kako je gostovao u emisiji "Premijera", on je na samom početku progovorio o novim pesmama.

- Biće, biće novih pesama i jedva čekam da plasiram ono što sam pripremio, mnogo je kvalitetno i emotivno, kao što je i pesma "Pozvaću te", koju sam izbacio pre neki dan. Kada sam najavio pesmu, bila je euforija kao da sam je izbacio pre 10 godina, kao da je neki hit...Ljudi vole prirodno i spontano, to se trudimo i da plasiramo - rekao je Sloba.

- Normalno da mi nije bilo svejedno, Jelena i ja ne poznajemo Anu lično. Imali smo lepo mišljenje o njoj, pa se razočaraš kada ti ga osoba iskrivi. Ko zna šta ju je nateralo na to, neću da je krivim. Oprostio sam veće stvari, oprostiću i njoj. Svi smo živi ljudi i grešimo i ne želim da se na to sada vraćam - rekao je Radanović, te je progovorio o poznanstvu sa Raletom:

- Raleta doživljavam kao familiju, smatram da smo dobri i dalje iako je ovo sada poremetilo ovaj naš odnos. Raleta doživljavam kao starijeg rođaka i on je jedan od najpoštenijih ljudi na estradi, to tvrdim! Čovek je na kog ne mogu da se naljutim, znam koliko je dobar i pošten - istakao je on.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

"Niko nije dužan da zbog tuđih odnosa prolazi kroz stvari kroz koje je prošla moja Jelena"

A potom se osvrnuo i na to što je njegova supruga Jelena prolazila kroz ovih nekoliko nedelja.

- Nije ljubomora jednako ljubav, normalno da nije. Ja za sve imam razumevanje, osim za sebe i svoju suprugu. Imam na kraju razumevanja, ali niko nije dužan da zbog tuđih odnosa prolazi kroz stvari kroz koje je prošla moja žena. Moja familija i porodica, nemamo ništa loše i nismo nikada imali lošu nameru ni prema kome. Ana se dosta ogrešila, ne poznajem je, a i nisam dužan da nekoga ja zovem - rekao je pevač i dodao:

Rale je rekao realno i ispravno, onako kako jeste, sve što je rekao mogu da potpišem...Taj USB ne postoji, ja nisam hteo da se nastavljam, da se svađam, hteo sam da izvučem nešto pozitivno i da se našalim sa tim.

Sloba se, potom, osvrnuo na to kako se osećao kada je čuo ovu glasovnu poruku.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek u žiži Foto: Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel / Ata Images

- Ona nije ni htela da mi kaže u početku, zna da bih saznao svakako. Ne mogu da ti kažem da se nisam iznervirao. Gnusne poruke, pa te pretnje, ko god da preti tvojoj porodici, nije ti lepo. Brzo sam ušao u taj "mood" da ništa nije opasno kao što se predstavlja, samo sam prešao preko toga. Gledao sam da budem iznad situacije, da se ne utapam u to, znao sam da je trenutak i da ništa nije to. Bilo mi je krivo što je to morala moja supruga da prolazi - rekao je pevač, pa je priznao da je advokat podneo tužbu:

Jeste, bio je stav da ćemo tužiti, mislim da je advokat i podneo tužbu. Ovo se drugi put dešava, ne želimo zlo nikome, samo da se stane na put. Ovo niko nije dužan da sluša, posebno nečija porodica koja nema veze sa tim i neko ko je imao, stvarno, najbolju nameru. Čak i da nije niko, niko na svetu nije dužan da sluša ovu poruku i ove pretnje. Ko je bilo ko danas da preti bilo kome?!

Jelena je sada rešila da progovori o ovom događaju i otkrila da je bila pod stresom.

- Pa dobro sam. Malo sam juče bila pod stresom. Mislim, stres ne postoji nego mi ne uspemo da iskontrolišemo nervni sistem. Ali danas sam bolje - počinje priču Slobina žena za Blic, a onda se osvrnula na konkretnu situaciju.

- Dešavalo se to već, taj problem. Mislim, svi ljudi popiju, preteraju, ali valjda je najkulturnije da kad se otrezniš kažeš: „Izvini, nisam to mislila“. Tako da, ovo se ponavljalo. Tako da eto, to je razlog zašto ste ih videli. Šta je najgore, uzroka nema. Svi mi imamo pravo i na bes, i na afekat, i na pad. Ali je poenta u tome što – vidiš, teško mi je i da pričam. Kad se nešto desi, mora da postoji neki razlog ako smo pobesneli, bili ljuti ili šta god. Ovde bukvalno nema nikakvog razloga i ja stvarno nisam to zaslužila.

kurir / pink

Pogledajte dodatni snimak: