Slušaj vest

O skandalu u kom su se našle Ana Nikolić i Jelena Radanović, već nepunih mesec dana bruji gotovo čitav region. Podsetimo, u javnost su isplivale preteće glasovne poruke Ane Nikolić upućene Jeleni zbog prepiski sa Raletom, njenim dečkom, a sada je ona progovorila o ovom skandalu.

- Ja sam samo bila koleteralna šteta u celoj ovoj priči. Vidim da je i Sloba govorio. Tog dana kada se to desilo, malo sam se uznemirila, rastužila sam se. Već sutradan, kada sam se centrirala, bila sam bolje. Sama sam kriva što sam se tako osetila - rekla je Jelena na samom početku, pa je otkrila detalje prepiske sa Raletom:

Ništa nisam pisala, kada sam dobila te poruke, poslala sam neku pesmu za Anu. Pre dve godine smo imali komunikaciju oko Slobinog albuma, tako da ništa specijalno. Sada sam bila glavni majmun u cirkusu za narod, ali dobro.

1/10 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Ovom prilikom, Jelena je otkrila da lično nikada nije upoznala Anu Nikolić.

- E, nisam upoznala Anu Nikolić, stvarno, nadala sam se da ćemo se sresti u studiju. Ja volim "Od čokolade devojku", pa me je potreslo to što sam se na ovaj način spojila sa njom - rekla je Jelena i nastavila:

- Nismo se čuli sa njim, izvinio se, što je lepo i džentlmenski, ništa drugo nisam ni očekivala od njega. Ja neću komunicirati sa njim, ali verujem da će se Sloba čuti sa njim. Ja se ne ljutim, nije Ana kriva što sam se osetila loše, ja sam kriva jer ne mogu da utičem na okolnosti, ali mogu na svoja osećanja. Nisam ljuta na nju, te poruke nemaju nikakve veze sa mnom i to mi je sada jasno - istakla je Radanovićka, dodavši da je advokat kontaktirao, ali da će o tužbi razmisliti:

Mene je kontaktirao advokat, predložio mi je, napisao je sve to, ali ne znam ima li smisla to raditi jer je to Raletova ljubav. Hajde da ne prenagljujemo, ali mislim da nije toliko strašno.

I Sloba o skandalu

Pre Jelene, u studiju u razgovoru sa Bojanom Lazić, Sloba je govorio, takođe, na ovu temu.

- Normalno da mi nije bilo svejedno, Jelena i ja ne poznajemo Anu lično. Imali smo lepo mišljenje o njoj, pa se razočaraš kada ti ga osoba iskrivi. Ko zna šta ju je nateralo na to, neću da je krivim. Oprostio sam veće stvari, oprostiću i njoj. Svi smo živi ljudi i grešimo i ne želim da se na to sada vraćam - rekao je Radanović, te je progovorio o poznanstvu sa Raletom:

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Raleta doživljavam kao familiju, smatram da smo dobri i dalje iako je ovo sada poremetilo ovaj naš odnos. Raleta doživljavam kao starijeg rođaka i on je jedan od najpoštenijih ljudi na estradi, to tvrdim! Čovek je na kog ne mogu da se naljutim, znam koliko je dobar i pošten - istakao je on.

Pogledajte dodatni snimak: