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Pevačica Jovana Pajić nedavno je u iskrenom razgovoru otvorila dušu o detaljima iz svog privatnog i poslovnog života, vrativši se nakratko na same početke svoje muzičke karijere.

Jovana Pajić se sa posebnom setom prisetila perioda kada se takmičila u popularnom šou-programu "Zvezde Granda" i otkrila da li i danas, nakon toliko godina, oseća tremu kada kroči u Grandov studio.

"Bili smo klinci i uživali u svemu"

1/4 Vidi galeriju Jovana Pajić na Festivalu kulture mladih Srbije Foto: Ivan Perović

Pevačica ne krije da povratak na mesto gde je sve počelo u njoj budi lavinu nostalgije i posebne emocije.

– Imam leptiriće u stomaku. Kao kad prođeš kroz ulicu u kojoj si nekada živela i sve ti prođe kroz glavu. Stvarno smo bili tada klinci i uživali u svemu što nam se dešava – istakla je Jovana, prisećajući se bezbrižnih dana i početaka na estradnoj sceni.

Da li će ćerke krenuti njenim stopama?

Pored profesionalnih uspomena, Jovana se osvrnula i na ulogu majke, pa je otkrila da li su njene naslednice nasledile muzički gen i kako bi reagovala ukoliko odluče da se bave pevanjem.

1/9 Vidi galeriju Jovana Pajić na promociji svoje nove pesme Foto: Nemanja Nikolić

Ona ističe da su obe ćerke izuzetno muzikalne, ali da ona i njen bivši suprug ne žele da vrše bilo kakav pritisak na njih.

– Obe su talentovane i muzikalne izuzetno, ali to nije nešto na čemu mi insistiramo obavezno. Ako je to njihov „poziv“ i budu želele, nećemo sprečavati, ali nećemo ni forsirati. Dobile su talenat od Boga, da li će iskoristiti ili ne, to je na njima – jasna je bila pevačica koja je nedavno govorila i o razvodu.

kurir / blic

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