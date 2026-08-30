"BILI SMO KLINCI I UŽIVALI SMO" Jovana Pajić otkrila detalje iz svog života, ovo se do sada nije znalo
Pevačica Jovana Pajić nedavno je u iskrenom razgovoru otvorila dušu o detaljima iz svog privatnog i poslovnog života, vrativši se nakratko na same početke svoje muzičke karijere.
Jovana Pajić se sa posebnom setom prisetila perioda kada se takmičila u popularnom šou-programu "Zvezde Granda" i otkrila da li i danas, nakon toliko godina, oseća tremu kada kroči u Grandov studio.
"Bili smo klinci i uživali u svemu"
Pevačica ne krije da povratak na mesto gde je sve počelo u njoj budi lavinu nostalgije i posebne emocije.
– Imam leptiriće u stomaku. Kao kad prođeš kroz ulicu u kojoj si nekada živela i sve ti prođe kroz glavu. Stvarno smo bili tada klinci i uživali u svemu što nam se dešava – istakla je Jovana, prisećajući se bezbrižnih dana i početaka na estradnoj sceni.
Da li će ćerke krenuti njenim stopama?
Pored profesionalnih uspomena, Jovana se osvrnula i na ulogu majke, pa je otkrila da li su njene naslednice nasledile muzički gen i kako bi reagovala ukoliko odluče da se bave pevanjem.
Ona ističe da su obe ćerke izuzetno muzikalne, ali da ona i njen bivši suprug ne žele da vrše bilo kakav pritisak na njih.
– Obe su talentovane i muzikalne izuzetno, ali to nije nešto na čemu mi insistiramo obavezno. Ako je to njihov „poziv“ i budu želele, nećemo sprečavati, ali nećemo ni forsirati. Dobile su talenat od Boga, da li će iskoristiti ili ne, to je na njima – jasna je bila pevačica koja je nedavno govorila i o razvodu.
kurir / blic
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