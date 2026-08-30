Slušaj vest

Vršac je sinoć bio centar regionalne zabave i mesto o kom bruje društvene mreže! Karavan Balkan Youth Festa napravio je scenski i muzički spektakl za pamćenje, a trg je bio pun do poslednjeg mesta!

Atmosferu je do tačke usijanja dovela Ivana Boom Nikolić, koja je brutalnim plesnim performansom, energijom i svetskim scenskim nastupom doslovno dominirala binom i priredila pravi vizuelni potres.

Anastasija Rilak dominirala je binom i izazvala ovacije, publika je ostala oduševljena neverovatnim nastupom mlade muzičke zvezde.

Odmah za njom, scenu je preuzela neponovljiva Dara Bubamara. Svojim prepoznatljivim temperamentom i nizom hitova, Dara je naterala ceo grad da peva i skače uglas od prvog minuta.

Najemotivniji trenutak večeri bio je izlazak lokalne mlade zvezde Ive Grujin. Kada se Iva popela na binu pred svojim sugrađanima, Vršac je proključao! Horsko pevanje njenog hita „Indigo“ odjekivalo je gradom, a Iva nije krila emocije zbog veličanstvene podrške u svom rodnom gradu.

1/12 Vidi galeriju Youth fest Foto: Live Production

Uz nju, fantastična Anastasija Rilak izvela je svoju numeru „Biram slobodu“ i još jednom dokazala zašto važi za ozbiljnu letnju senzaciju.

Standardno sjajni i puni elana, članovi YouthStars ekipe – Ema Novaković, Marijo Jovanović, Ena Gogić i Đorđe Jovanović – priredili su vrhunski vokalno-plesni šou. Njihov samouvereni nastup na tako velikoj sceni pokazao je da je ova četvrta generacija u potpunosti spremna za najviše domete domaće pop scene.

Nema predaha za najpopularniji omladinski festival! Već sledećeg vikenda Balkan Youth Fest stiže u Loznicu, gde se priprema novi muzički spektakl pod otvorenim nebom.

Lozničku publiku očekuje moćan vokalni nastup regionalne pop zvezde Ivane Selakov, uz nezaobilaznu Ivu Grujin, Anastasiju Rilak i fantastičnu YouthStars ekipu koja sprema nova iznenađenja na bini!

Pogledajte dodatni snimak: