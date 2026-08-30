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Pred veliki koncert koji će održati 12. septembra na Tašmajdanu, Dragan Kojić Keba se družio sa predstavnicima medija i tom prilikom otvoreno govorio o brojnim temama, od muzike i nege i estetskih zahvata, preko emisije „Zvezde Granda“ i pokojnog Saše Popovića, pa sve do koleginice Suzane i njenog velikog povratka na scenu nakon čak 16 godina.

Keba je, najpre, napravio pravu feštu usred Kneza, kada je zapevao, dok su ga prolaznici sa oduševljenjem slušali:

1/6 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Kurir

Jedna od tema o kojima je govorio bili su i estetski zahvati, ali i način na koji vodi računa o svom izgledu. Bez ustručavanja je pričao o nezi i tome koliko je danas važno voditi računa o sebi, naročito kada se neko decenijama nalazi pod budnim okom javnosti.

Govoreći o muzičkoj sceni, osvrnuo se i na „Zvezde Granda“, format koji je godinama bio jedna od najvažnijih odskočnih dasaka za mlade pevače. Posebno mesto u razgovoru zauzeo je Saša Popović, dugogodišnji kreativni tvorac i jedan od najvažnijih ljudi tog muzičkog projekta.

11:31 Keba intervju prvi deo Izvor: Kurir

O Suzani Jovanović

Pevač se dotakao i Suzane Jovanović, odnosno njenog povratka na scenu nakon čak 16 godina pauze. Njeno ponovno pojavljivanje pred publikom izazvalo je veliku pažnju, a on je imao priliku da iz svog ugla prokomentariše povratak koleginice koja iza sebe ima višedecenijsku karijeru.

Zanimljiv deo razgovora odnosio se i na mlađe generacije pevača. Kako je objasnio, današnjim izvođačima je, uprkos društvenim mrežama i brojnim platformama koje omogućavaju da neko veoma brzo postane primećen, na određeni način teže da izgrade dugoročnu karijeru.

On je napravio paralelu sa vremenom kada je počinjao, ističući da tada nije bilo moguće tako brzo doći do publike i medijske pažnje.

Danas se, prema njegovim rečima, mladi talenti veoma brzo pojave u javnosti, ali upravo zbog ogromnog broja novih izvođača nije lako izdvojiti se, opstati i napraviti ozbiljnu karijeru.

24:09 Keba intervju drugi deo Izvor: Kurir

O ljubavnom životu svog sina

Tokom druženja sa novinarima bilo je reči i o njegovom sinu, Igoru Kojiću, koji je kako se moglo čuti ponovo srećan na emotivnom planu.

Igor, koji se poslednjih godina pored javnog života bavi i nekretninama, navodno veoma lepo zarađuje od tog biznisa, a sada je pažnju javnosti privukao i zbog nove ljubavi.

Na pitanje o njegovoj novoj devojci, pevač nije želeo da otkriva mnogo detalja. Ipak, nije krio zadovoljstvo zbog Igorove sreće, a posebno je zanimljivo što je istakao da bi voleo da njihova veza jednog dana bude krunisana brakom.

Još uvek tražen

A da je interesovanje publike za njega i dalje ogromno, pokazalo se i tokom samog susreta sa medijima.

Naime, fanovi su mu prilazili nasred ulice, jedan po jedan, kako bi se fotografisali sa njim. Posebno je bilo primetno da su među onima koji su želeli zajedničku fotografiju uglavnom bili mlađi ljudi.

Sve detalje intervjua poslušajte u snimcima koji se nalaze u okviru teksta.

Pogledajte dodatni snimak: