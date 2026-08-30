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Buduća učesnica jubilarne sezone rijalitija "Elita 10“, Anđela Đuričić, pred sam ulazak u Belu kuću potpuno je otvorila dušu o detaljima iz svog privatnog života. Crnogorka je otkrila kako funkcioniše njena veza sa Nenadom Marinkovićem Gastozom nakon pomirenja i da li se plaši razdvojenosti.

Anđela je otkrila i u kakvim je relacijama sa bivšim cimerima Matejom Matijevićem i Stefanom Karićem, ali i šta se zapravo krije iza njenog odnosa sa Filipom Carem.

"Kod Gastoza sam u stanu"

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Nakon što su obnovili romansu, Anđela i Gastoz provode svaki slobodan trenutak zajedno, a ona ne krije da trenutno boravi na njegovoj adresi:

"Kod njega sam, provodimo vreme zajedno nakon pomirenja, imam i svoj stan, ali sam tu trenutno kod njega. Trebalo nam je vremena dosta da pronađemo zajednički jezik, to se dogodilo, nadam se da će tako i ostati. Moji ukućani se ne mešaju u moj izbor, ali je Gastoz istinski dobar prema meni, nemaju ni zbog čega da budu protiv tog odnosa."

Ona se osvrnula i na spekulacije i povezivanja njenog partnera sa drugim devojkama u periodu kada nisu bili u emotivnoj vezi:

"Kad nismo bili zajedno, on je mogao da troši svoje slobodno vreme, a najvažnije mi je da smo čisti jedno prema drugom kada smo zajedno."

Takođe, odgovorila je i na prozivke Ene Čolić koja je javno tvrdila da je njihova veza lažna:

"Nemam vremena da se bavim time, svako ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav."

"Ako nam je suđeno, ostaćemo zajedno"

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

Iako je svesna da je višemesečna razdvojenost u rijalitiju ogroman test za svaku ljubav, Anđela ističe da ne želi da stvara pritisak u njihovom odnosu:

"Imamo isti stav, ne opterećujemo se. Nije nam lako, ali ne razmišljamo o tome, ali ako je suđeno da ostanemo zajedno, da sve bude kako treba, ostaćemo."

Osvrnula se i na lepe reči koje je na njen račun uputila Stanija Dobrojević, naglasivši koliko se promenila u odnosu na svoje prve rijaliti korake:

"Drago mi je jer je o meni pričala lepe stvari. Volim da saslušam ljude, ali na kraju uradim kako želim. Što se mene tiče, imam i godine, nemam više dvadeset dve godine, sazrela sam. Verujem da ću naučiti nešto novo, da sam sazrela, punim dvadeset osam godina za koji dan."

"Filip Car i ja smo samo drugari"

Priče o njenom odnosu sa Filipom Carem privlače veliku pažnju javnosti, a Anđela je stavila tačku na sve glasine o navodnoj romansi, otkrivši da su se Car i Gastoz nedavno i čuli:

"U dobrom smo odnosu, čujemo se, volela bih da ostanemo dobri. Ljudi su pričali da smo imali nešto više, a nije tako, samo smo drugari. Volela bih da nam odnos ostane dobar i još bolji ako može, ali da smo drugari, jesmo, uvek smo bili samo drugari. Poželeli smo jedno drugom sreću, evo, nedavno se i Gastoz čuo sa njim, on zna da smo zaista drugari, da smo dobri i da se dobro družimo, to je istina."

1/6 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Printskrin/Instagram

"Karić me ne zanima"

Na samom kraju, pred ponovni susret sa bivšim cimerima pred kamerama Bele kuće, Anđela je kratko i odsečno prokomentarisala Stefana Karića i Mateju Matijevića:

"Sa Matejom sam u dobrom odnosu, Karić me ne zanima", rekla je Anđela za "Premijeru - Vikend specijal".

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