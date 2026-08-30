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Milica Todorović večeras je stigla na izbor za Miss Universe Srbije, gde je zauzela mesto u žiriju koji će imati težak zadatak da između 16 lepotica izabere onu koja će poneti prestižnu titulu i predstavljati našu zemlju na svetskom takmičenju.

Popularna pevačica pojavila se u veoma atraktivnom izdanju. Milica je za ovu priliku odabrala crni kombinezon ukrašen štrasom, koji je dodatno naglasio njenu figuru. Posebnu pažnju privukao je efektan dekolte i veliki prorez ispod grudi, zahvaljujući kojem je njen stajling bio veoma upečatljiv.

Podsetimo, Milica se porodila u februaru, a samo nekoliko meseci kasnije vratila se svojim poslovnim obavezama. Brzo se vratila nastupima, ali i pojavljivanjima na javnim događajima, a večeras je još jednom pokazala da je u odličnoj formi.

16 devojaka se bori za titulu

Večerašnji izbor održava se u ekskluzivnom prostoru naše prestonice, gde će se 16 finalistkinja boriti za krunu i priliku da Srbiju predstave na svetskom izboru.

Program večeras vode Mirka Vasiljević i Marko Vasiljević, dok će za muzički deo večeri biti zadužen Saša Kovačević, koji će svojim nastupom dodatno ulepšati glamurozno veče.

Posebnu pažnju privlači i sastav žirija, čija su imena bila obavijena velom tajne, a među njima se našla i Milica Todorović. Pred njom je nimalo lak zadatak – da zajedno sa ostalim članovima žirija odluči koja od 16 lepotica zaslužuje krunu i kartu za svetsku scenu.

kurir / telegraf

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