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Koncert Peđe Jovanovića u Novom Bečeju za manifestaciju “Slava je za Gospojinu” pretvorio se u veče ciste emocije, a jedan trenutak posebno je dirnuo publiku. Dok je izvodio svoj veliki hit „24.7“, emocije su ga potpuno savladale.

Muzičar je u jednom trenutku prekinuo pesmu na pola, pokušavajući da zadrži suze, dok je publika nemo posmatrala prizor na sceni.

„24.7“ za Peđu ima posebno emotivno značenje jer je pesma posvećena njegovoj supruzi Ani Jovanović. Upravo zato, činilo se da je ovog puta emocija bila jača od profesionalne rutine i da je pevač na trenutak ostao bez reči.

“Au, sta je ovo ljudi” - rekao je muzičar.

01:02 Peđa Jovanović prekinu nastup Izvor: Kurir

Trenutak za pamćenje

Nije pokušavao da sakrije ono što oseća. Zastao je, duboko udahnuo i prepustio trenutku da govori umesto njega. Publika je prepoznala njegovu emociju, a onda se dogodilo nešto posebno na bis je Peđa ponovo izašao pred Novobečejce i zajedno sa njima nastavio da izvodi „24.7“.

U trenucima kada je publika pevala gotovo svaki stih umesto njega, emocija je bila obostrana. Peđa je još jednom pokazao da iza velikih hitova i reflektora postoje i one iskrene, lične priče koje umetnika mogu da savladaju baš onda kada to najmanje očekuje. Inače, Peđa je nedavno objavio novu pesmu.

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