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Regionalna muzička zvezda Maja Berović se večeras pojavila na izboru za Miss Universe Serbia gde je jedna od članica žirija, kao i Milica Todorović.

Nasmejana i raspoložena stala je pred domaće medije, a na samom početku Maja je otkrila šta je to što je kod nje presudno u kada bude izbor devojaka u pitanju.

- Videla sam fotografije devojaka, mislim da su sve prelepe ali mislim d aje harizma nešto najvažnije..To je nešto što ne može da se nauči i kupi, to čovek ima u sebi ili nema. Verujem da će devojke da imaju, ono što sam videla na slikama sve su predivne. Ali opet drugačije je to kada vidimo uživo, da li ima tu posebnu energiju...

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Ovih dana u javnost je odjeknula vest da je uhapšen bivši menadžer pojedinih poznatih ličnosti Admir Arnautović zvani Šmrk, a sada je maja otkrila da li je sarađivao sa njom, budući da se u medijima pojavljivala informacija da je bio njen menadžer:

1/5 Vidi galeriju Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

- Reći ću...videla sam razne naslove za tog čoveka. Ono što ja mogu da kažem, godinama su se brkale te teze kada je on u pitanju. Ono što ja želim da kažem - on nikada nije bio moj menadžer, apsolutno ne znam odakle medijima ta tema, zaista se svašta pisalo. Nikada nije bio moj menadžer, nikada nisam sa njim sarađivala i to je sve što ću reći.

Godinama unazad priča se o tome da su Maju pokušali da reketiraju, pa su joj u dvorište kuće u Beogradu bacili eksplozivnu napravu, dok je na njen bend u Sarajevu pucano.

Maja je sada otkrila da je policija nikada nije obavestila o tome ko su počinioci.

- Ja sam taj slučaj prijavila policiji i u Beogradu i u Bosni. To je sve što mogu da kažem o tome. Nikada nisam dobila odgovor od nadležnih organa za taj slučaj. To je nešto što sam ostavila iza sebe ružno, ne bih se tome vraćala. Nadležni organi su ti koji su trebali mene da zovu i da mi kažu o tom slučaju obzirom da sam prijavila. Nikakav odgovor nisam dobila. Možda nekad i nešto saznam.

Kada je reč o reketiranju na estradi Maja je otkrila da li ima toga i da li je neko nekad od nje iznuđivao novac.

- Mogu da kažem za sebe da za sve ove godine koliko se bavim ovim poslom, nikada nisam dozvolila da me neko reketira. Neko ko nije uložio u moju karijeru ne znam za šta bih mu plaćala.

1/8 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Kurir Televizija, Petar Aleksić, Aleksandra Batajić

Maja je otkrila i da li je imala strah za svoj život nakon što joj je pre nekoliko godina bio zapaljen auto.

- Naravno da ima straha, ja sam ipak samo žena...pogotovo kad znate ništa niste nikome učinili i niste iz tog sveta. Živite svoj život pošteno i časno i ja i moj suprug i kad vam se to desi ne znate šta vas je snašlo. Hvala Bogu to je iza nas i da se nikad ne ponovi nijednom mom kolegi.

kurir / telegraf

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