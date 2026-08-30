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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović stigla je na festival “Velikogospojinski dani” u Bečeju gde će večeras nastupiti, u društvu supruga Ivana Vardaja.

Tea je za ovaj nastup odabrala nesvakidašnji autfit koji je iznenadio mnoge, budući da smo do sada muzičku zvezdu navikli da viđamo u scenskim kostimima.

Ona je, naime, odabrala ležerne i potpuno opuštene široke farmerke, a frizura u stilu latinoamerikanke, tačnije, loknice, posebno su oduševile sve.

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Tea Tairović vesela pred nastup Izvor: Kurir

Ono što nikome nije promaklo, jeste to da će Tea nastupiti u patikama, s obzirom na to da se inače odlučuje za visoku potpeticu.

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19:47
STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV