Tea Tairović iznenadila je sve na festivalu u Bečeju svojim opuštenim izdanjem i frizurom u stilu latinoamerikanke.
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TEA TAIROVIĆ STIGLA U NOVI BEČEJ U NEOČEKIVANOM IZDANJU: Muzička zvezda u stilu latinoamerikanke, a ovaj detalj nikome nije promakao (VIDEO)
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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović stigla je na festival “Velikogospojinski dani” u Bečeju gde će večeras nastupiti, u društvu supruga Ivana Vardaja.
Tea je za ovaj nastup odabrala nesvakidašnji autfit koji je iznenadio mnoge, budući da smo do sada muzičku zvezdu navikli da viđamo u scenskim kostimima.
Ona je, naime, odabrala ležerne i potpuno opuštene široke farmerke, a frizura u stilu latinoamerikanke, tačnije, loknice, posebno su oduševile sve.
Ono što nikome nije promaklo, jeste to da će Tea nastupiti u patikama, s obzirom na to da se inače odlučuje za visoku potpeticu.
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