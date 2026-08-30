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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović večeras se pojavila pred nastup u Novom Bečeju pred 40.000 ljudi u neočekivanom izdanju.

Tea je odlučila da za večerašnji nastup obuče široke pantalone i belu majicu, sa latinoameričkom frizurom, a visoku potpeticu je ovog puta zamenila patikama.

Tea je, naime, koncert otvorila pesmom “Bakšiš” kojom je, zajedno sa plesačima i uvežbanom koreografijom usijala atmosferu već na samom početku.

00:38 Tea Tairović nastup Izvor: Kurir

Nesvakidašnji stajling

Tea je za ovaj nastup odabrala nesvakidašnji autfit koji je iznenadio mnoge, budući da smo do sada muzičku zvezdu navikli da viđamo u scenskim kostimima.

Ona je, naime, odabrala ležerne i potpuno opuštene široke farmerke, a frizura u stilu latinoamerikanke, tačnije, loknice, posebno su oduševile sve.

Ono što nikome nije promaklo, jeste to da će Tea nastupiti u patikama, s obzirom na to da se inače odlučuje za visoku potpeticu.

01:00 Tea Tairović vesela pred nastup Izvor: Kurir

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