40.000 LJUDI U NOVOM BEČEJU PEVALO UGLAS SA TEOM TAIROVIĆ: Plesnom tačkom i pesmom Bakšiš digla atmosferu
Regionalna muzička zvezda Tea Tairović večeras se pojavila pred nastup u Novom Bečeju pred 40.000 ljudi u neočekivanom izdanju.
Tea je odlučila da za večerašnji nastup obuče široke pantalone i belu majicu, sa latinoameričkom frizurom, a visoku potpeticu je ovog puta zamenila patikama.
Tea je, naime, koncert otvorila pesmom “Bakšiš” kojom je, zajedno sa plesačima i uvežbanom koreografijom usijala atmosferu već na samom početku.
Nesvakidašnji stajling
Tea je za ovaj nastup odabrala nesvakidašnji autfit koji je iznenadio mnoge, budući da smo do sada muzičku zvezdu navikli da viđamo u scenskim kostimima.
Ona je, naime, odabrala ležerne i potpuno opuštene široke farmerke, a frizura u stilu latinoamerikanke, tačnije, loknice, posebno su oduševile sve.
Ono što nikome nije promaklo, jeste to da će Tea nastupiti u patikama, s obzirom na to da se inače odlučuje za visoku potpeticu.
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