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Ana Sević, pevačica i voditeljka muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, danas uživa u apsolutnom luksuzu i životu na visokoj nozi pored svog supruga, uspešnog biznismena Danijela Nedeljkovića. Pevačku karijeru i naporne nastupe odavno je stavila u drugi plan, a bračni par je u nekretnine, privatne bazene i luksuzne četvorotočkaše uložio čitavo bogatstvo koje se meri stotinama hiljada evra.

Obezbeđenje 24 sata

Nakon što je sa porodicom godinama živela u beogradskom naselju Šumice, Ana Sević je sa suprugom svila novo porodično gnezdo na elitnoj lokaciji na Bežanijskoj kosi.

Dvorište krasi savršeno održavana engleska trava, ograda prekrivena cvećem, zasađeno drvo limuna, dok se na prostranoj terasi na poslednjem spratu, koja je cela u staklu, nalaze i egzotične palme. Unutar same kuće nalazi se i prostrani privatni bazen koji njena deca obožavaju.

- Posebno se angažovala oko dvorišta. Cilj joj je da njihova vila bude poput holivudskih. Posebno joj je bitno da sačuva privatnost svoje porodice i sebe, pa je insistirala na visokim kapijama i visokom stepenu zaštite. Zato je i kuća ograđena visokim kapijama, a na ulazi je i kućica za obezbeđenje koje će 24 časa biti zaduženo za bezbednost - pričao je komšija za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Dom Ane Sević Foto: Printscreen

Bazen usred stana na Vračaru od 50.000 evra

Pored impozantne vile, bračni par u svom vlasništvu ima i luksuznu nekretninu na Vračaru. Danijel je svojoj izabranici još pre njenog porođaja odlučio da ispuni veliku želju i priredi joj nesvakidašnje iznenađenje u stanu. Naime, u luksuznom stanu napravili su pravi privatni spa-centar sa unutrašnjim bazenom, a procenjuje se da je za ovaj nesvakidašnji hir i radove izdvojeno skoro 50.000 evra. Bazen je postao centralno mesto za uživanje i opuštanje sa decom, daleko od gradskih gužvi i očiju javnosti.

Vozni park od 400.000 evra

Luksuz Ane Sević i njenog supruga jasno se vidi i na beogradskim ulicama. Njihov vozni park procenjuje se na neverovatnih 400.000 evra, prenosi Blic.

U njihovoj garaži nalaze se dva izuzetno moćna modela prestižnog nemačkog brenda:

1/9 Vidi galeriju ANA SEVIĆ FURA GUMENJAKE OD 850 $! Pevačica mama za primer, a evo šta radi daleko od očiju javnosti! PAPARACO Foto: Kurir