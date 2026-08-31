Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević objavila je fotografije sa stadiona Crvene zvezde, gde je sunčan dan provela sa ćerkicom Iris.

Kao velika navijačica crveno-belih, Dea je vreme na stadionu provela pored terena, dok je njena naslednica bila u crvenom bodiju.

Posebnu pažnju privukao je trenutak sa tribina, gde je voditeljka držala Iris u naručju i hranila je mlekom iz flašice, dok je u pozadini bio teren „Marakane“.

Dea je ćerku Iris dobila 28. jula sa partnerom Lazarom, a od njenog rođenja povremeno deli trenutke iz svakodnevnog života sa naslednicom.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Evo ko je Lazar Petrović

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira.

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.