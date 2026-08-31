ĐEA ĐURĐEVIĆ HRANI ĆERKICU NA TRIBINAMA MARAKANE Voditeljka objavila slike sa Iris, obukla je u crveno
Voditeljka Dea Đurđević objavila je fotografije sa stadiona Crvene zvezde, gde je sunčan dan provela sa ćerkicom Iris.
Kao velika navijačica crveno-belih, Dea je vreme na stadionu provela pored terena, dok je njena naslednica bila u crvenom bodiju.
Posebnu pažnju privukao je trenutak sa tribina, gde je voditeljka držala Iris u naručju i hranila je mlekom iz flašice, dok je u pozadini bio teren „Marakane“.
Dea je ćerku Iris dobila 28. jula sa partnerom Lazarom, a od njenog rođenja povremeno deli trenutke iz svakodnevnog života sa naslednicom.
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Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira.
Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.
Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.
Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da postanu roditelji.