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Čini se da Jakovu Jozinoviću nije samo Džejla pravila društvo na jahti i krstarenju. Kako je pevač sada objavio, njima je društvo pravio i njegov blizak prijatelj, pevač Matija Cvek, sa kojim Jakov i sarađuje.

Jakov Jozinović završio je godišnji odmor i počeo sa obavezama, a najnoviji set slika i snimaka koji je objavio na svom Instagram profilu izazvao je oduševljenje fanova. Naime, nakon što je prvobitno objavio da mu je društvo pravila Džejla, za koju se navodi da mu je i nova izabranica, njima je društvo pravio i Matija Cvek.

Jakov je objavio zajedničku fotografiju sa kolegom, sa kojim se i privatno druži i koji je zadužen za njegovu karijeru, a sudeći po selfiju i ostalim slikama i snimcima, društvu je bilo odlično na ogromnoj jahti.

Interesantno je da je Jozinovićevu objavu odmah lajkovala i Lepa Brena.

Džejla bila na palubi

Naime, prilikom prvog oglašavanja Jakova sa luksuzne jahte, sasvim desno na palubi uočena je Džejla Ramović kako u dobrom raspoloženju skače u vodu. Ovaj momenat dodatno je podgrejao spekulacije o njihovoj emotivnoj vezi o kojoj se šuška već neko vreme.Iako akteri ove priče i dalje ćute o svom statusu, obožavaoci su ubeđeni da ovi snimci govore više od hiljadu reči.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Zaljubljeno sam gledala...

Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru, Džejla je govorila o Jakovu Jozinoviću.

"Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima", istakla je popularna pevačica.Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta", priznala je.