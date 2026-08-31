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Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Ona je podelila fotografiju sa novim dečkom, a prizor je za kratko vreme izazvao brojne reakcije.

Na fotografiji se vidi kako je njen partner čvrsto drži oko struka dok ih fotografiše odozgo, a zaljubljeni par razmenjuje strastveni poljubac.

Nataša i njen izabranik ovog puta nisu skrivali emocije, dok su pratioci u komentarima hvalili njihov izgled, ali su i primetili koliko su srećni zajedno.

Iako identitet svog partnera i dalje ne otkriva javno, Nataša je fotografijom jasno stavila do znanja da uživa u novoj ljubavi i zajedničkim trenucima.

Foto: Printscreen/Instagram

Kupila četiri garsonjere u Beogradu

Nataša se prethodnih meseci našla u centru pažnje i zbog svog poslovnog uspeha. Kako su mediji ranije preneli, ona je kupila četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save, koje planira da izdaje.

Prema navodima izvora, Nataša se oduševila projektom čim ga je videla, a prilikom kupovine imala je podršku roditelja i sestara, Bogdane i Bojane.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić uživa sa dečkom Foto: Printscreen Instagram