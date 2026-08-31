NEUDATA SESTRA RODIĆ U STRASTVENOM POLJUPCU: Stisnula dečka i ne pušta ga (FOTO)
Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Ona je podelila fotografiju sa novim dečkom, a prizor je za kratko vreme izazvao brojne reakcije.
Na fotografiji se vidi kako je njen partner čvrsto drži oko struka dok ih fotografiše odozgo, a zaljubljeni par razmenjuje strastveni poljubac.
Nataša i njen izabranik ovog puta nisu skrivali emocije, dok su pratioci u komentarima hvalili njihov izgled, ali su i primetili koliko su srećni zajedno.
Iako identitet svog partnera i dalje ne otkriva javno, Nataša je fotografijom jasno stavila do znanja da uživa u novoj ljubavi i zajedničkim trenucima.
Kupila četiri garsonjere u Beogradu
Nataša se prethodnih meseci našla u centru pažnje i zbog svog poslovnog uspeha. Kako su mediji ranije preneli, ona je kupila četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save, koje planira da izdaje.
Prema navodima izvora, Nataša se oduševila projektom čim ga je videla, a prilikom kupovine imala je podršku roditelja i sestara, Bogdane i Bojane.
- Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.