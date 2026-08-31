Slušaj vest

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomesečni pritvor petorici osumnjičenih koji su uhapšeni u policijskoj akciji kodnog naziva "Katering" (Catering).

Kako se navodilo uhapšen je i Mirsad Mujkić, vlasnik pekare, zbog sumnje da je organizovao podmetanje požara i bacanje bombi, kao i za iznudu Asima Kraljića, inače menadžera Dina Merlina.

Pritvor je određen Admiru Arnautoviću, Anelu Sejfoviću, Adnanu Magliću, Mirsadu Mujkiću i Hamzi Asotiću, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke, prikriju dokaze ili ponove krivično delo. Svi oni su prebačeni u Kazneno-popravni zavod (KPZ) na Igmanu. U istoj akciji, uhapšenom lekaru iz Travnika, Midhatu Asotiću, određene su mere zabrane, a on nije prisustvovao ročištu zbog narušenog zdravstvenog stanja.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Rat oko tendera od 170.000 KM

Pozadina ovog žestokog sukoba u sarajevskom ugostiteljskom i biznis miljeu jeste borba za vredan ugovor. Tužilaštvo tvrdi da je Mirsad Mujkić, vlasnik pekare "Nerro", želeo da prisili Asima Kraljića, vlasnika pekare "Slatko i Slano" (odgovorno lice firme „MBA centar Slatko i Slano" sa sedištem u Sarajevu) i inače menadžera pevača Dina Merlina, da odustane od unosnog posla.

Reč je o tenderu vrednom oko 170.000 KM za dostavljanje pripremljene hrane u Osnovnu školu „Kovačići" u Novom Sarajevu, na kojem je Kraljićeva firma pobedila kao najpovoljniji ponuđač.

Preteće poruke

Kako bi Kraljića primorao da se povuče sa tendera, Mujkić mu je slao preteće poruke preko telefona.

Pretnje su eskalirale kada je Kraljić 7. marta 2026. godine sa drugog broja telefona dobio jezivu poruku sledećeg sadržaja: "Ove dve bombe nisu radi Dina Merlina, nego radi otimanja poslova i nastaviće se”.

Zaledio bombu pa je posuo solju!

Tužilaštvo je otkrilo i šokantne detalje o tome kako je izvršen napad na poslovnicu "Slatko i Slano" u Alipašinoj ulici u Sarajevu. Bombu je, po nalogu Mujkića i uputstvima Admira Arnautovića, postavio Elvir Hasić, koji je u policijskim dokumentima označen kao osumnjičeni.

Napad je izveden 26. januara 2026. godine oko 00:16 časova na izuzetno opasan način. Hasić je ispred poslovnice, koja se nalazi tik uz autobusko stajalište, postavio ručnu bombu koju je prethodno zaledio sa izvučenim osiguračem, a potom je posuo solju kako bi se led brže otopio.