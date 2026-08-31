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Pevačica Jelena Karleuša ponovo je otvorila pitanje dvostrukih aršina kada je reč o njenim nastupima u Bosni i Hercegovini i koncertima Dina Merlina u Srbiji.

Pevačica se oglasila na društvenoj mreži X, gde je objavila poruku u kojoj je direktno uporedila situaciju u kojoj su joj otkazana dva nastupa u Bosni sa Merlinovim predstojećim koncertom u Kraljevu.

- Dva moja nastupa u Bosni su otkazana zbog loše bezbednosne procene policije. Nikada ni jednom rečju nisam uvredila ili bilo šta pogrešno rekla za Bošnjake. Za vreme rata u Bosni sam bila mala. Dino Merlin je nesmetano zakazao koncert u Srbiji, u Kraljevu. Nema loše bezbednosne procene policije. Aktivno je učestvovao u svim ratnim događanjima ’90-ih, pevao pesme sa tom tematikom i davao zapaljive izjave. Šta mislite o toj „pravdi“ prema meni - zapitala se Karleuša.

Foto: Printscreen/Instagram

Protivljenje građana Kraljeva

Podestimo, koncert Dina Merlina najavljen za 5. septembar izazvao je ogromnu buru i žestoko protivljenje građana Kraljeva.

Nakon što su nezadovoljstvo dolaskom bosanskohercegovačkog pevača poznatog po antisrpskim izjavama izrazili kroz peticiju i transparent "Nećeš pevati", Kraljevčani se ne zaustavljaju u nameri da se nastup na Starom aerodromu otkaže.

Udruženje ratnih vojnih invalida donelo je odluku da 26. avgusta održi veliki patriotski skup pod nazivom "Nećeš pevati" na kome će još jednom jasno poručiti da je Merlin nepoželjan u Kraljevu. Iz Udruženja su istakli da će do kraja ostati izričiti u svom stavu.

Peticija

Predstojeći koncert izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i brojne polemike. Dok obožavaoci s nestrpljenjem odbrojavaju do nastupa, deo građana Kraljeva iskazao je protivljenje pevačevom dolasku transparentima, ali i peticijom koja je prikupila više od 4.960 potpisa.

Zapaljene prostorije

U nedelju se oglasio organizator koncerta u Kraljevu i saopštio da su zapaljene prostorije gde je predviđeno održavanje koncerta bosanskohercegovačkog pevača.

"Danas dana 30.08.2026.godine u prepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dela objekta koje pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gde je za 05.09.2026.godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu belešku o čemu je obavešten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.