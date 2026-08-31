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SandraStojanović sinoć je bila gost u emisiji "Narod pita" na Pinku. Međutim, sa njom je gostovao i rijaliti učesnik Sale Luks, a opšte je poznato da su oni zajedničkim učešćem u rijalitiju, imali stalno rasprave i probleme, a bili su i u velikoj ljubavi.

Dok je Sandra pričala o prelepom boravku kod svog partnera Murata u Španiji ali i kako sada izgleda njihova veza, okupljeni novinari su je pitali o tome kako gleda na to što je i Sale Luks večeras tu.

- Ništa nisam osetila kad sam ga videla. To je daleka prošlost, to je iza mene - govorila je Sara, dok je Luks sa strane sve vreme dozivao "Saro, Saro ljubavi, Saro" - govorio je Sale, a onda joj je prišao

- Nemoj da mi prilaziš, rijaliti je završen - govorila je Sandra i otišla kod majke koja je takođe bila tu. Luks se tu nije zaustavio pa je nastavio da joj proziva i majku gde je govorio da je "Klošar", a onda na pitanje novinara da li može da završi intervju sa Todićevom, on se obratio novinaru najodvratnijim tonom

1/8 Vidi galeriju Sara Stojanović i Sale Luks se pomirili Foto: Printscreen YouTube

- Šta je bilo? Ne možeš da završiš izjavu, šta je problem? Nemoj ti meni problem, nemoj da ti napravim problem - govorio je Luks.

Nakon toga, novinari su nastavili da snimaju raspravu između Luksa, Sare i njene majke, koju možete poslušati u videu ispod.