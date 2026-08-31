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Voditelj Milan Milošević otvorenije nego ikada progovorio je o tajnama iz svog privatnog života, estradnim odnosima, ali i nepristojnim ponudama koje je dobijao pre nego što je postao jedno od najprepoznatljivijih lica na našim prostorima.

Milan Milošević je nedavno privukao ogromnu pažnju javnosti kada se našalio da je bio intiman sa "pola estrade". Ipak, ubrzo je usledio neočekivani obrt — voditelj je objasnio da se ovi vreli susreti zapravo dešavaju u njegovoj podsvesti.

- S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade. U snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali", otkrio je Milan kroz smeh i dodao da njegovi najbliži prijatelji već znaju za ove "mokre i čudne snove" - rekao je nedavno za Informer.

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević mučio muku sa zdravljem. Foto: ATA images, Petar Aleksić, Printscreen

On je priznao da u stvarnosti stvari izgledaju potpuno drugačije.

- Ne daj Bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto, ovo nikada nisam javno rekao, ali sve je to normalno jer su to ljudi sa kojima često pričam ili o kojima mediji stalno pišu, pa ih i ja pratim. Podsvest je čudo — neke od njih u realnosti ne bih ni štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo!

Dobio ponudu za elitnu prostituciju

Pored estradnih snova, Milan se prisetio i izuzetno neprijatnog i opasnog trenutka iz svoje mladosti, kada mu je ponuđeno da se bavi najstarijim zanatom.

Nakon završene srednje škole, Milošević se preselio u Novi Sad gde je upoznao jednog taksistu i njegovu suprugu koji su ga, kako kaže, obasipali pažnjom i novcem, savetovali mu da ide u solarijum i na kraju ga upoznali sa jednim dečkom. Mesec dana kasnije, usledila je šokantna ponuda na večeri.

- Rekli su mi: 'Ovaj dečko kog si upoznao zarađuje na poseban način, a mi u tebi vidimo potencijal za taj posao. Radićeš samo za klijente koje sam izabereš. Mi ćemo uložiti u tebe, u tvoju garderobu, teretanu...- ispričao je Milan, a kada je shvatio o čemu se radi, voditelja je obuzeo strah.

- Odmah sam u glavi vizuelizovao kako me hapse! Počeo sam da ih izbegavam. Kada sam sve ispričao majci, ona se pretrnula od straha i pitala me s kim se to družim - prisetio se Milan.

Ulazak u rijaliti

Voditelj ističe da mu je život krenuo uzlaznom putanjom tek kada je prešao na televiziju Pink, ali priznaje da je prelazak ispred kamera bio rizičan potez.