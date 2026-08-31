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Pevačica Milica Todorović bila je sinoć gošća na jednom događaju u Beogradu. Na kome se pojavila u elegantnoj crnoj toaleti i sa osmehom na licu.

Ona se srela i sa svojim bivšim dečkom Milošem Paunovićem, sa kojim se fotografisala i otkrila da su danas u sjajnim odnosima.

Iako se porodila u februaru, Milica se već vratila nastupima, mada otkriva da joj razdvajanje od sina ne pada ni malo lako:

- Moj posao ne prašta i jako je teško da se boriš sa hormonima i postpartumom. Porodila sam se pre 7 meseci i kažem sebi: Mico, ti to moraš, to je tvoj posao! Moram priznati da je veliki izazov, ali ova sreća koju imam kod kuće je nemerljiva i to sve briše. Komentare više ne čitam, pročitala sam sve u ovih sedam meseci. Mene više to ne pogađa, otvarala sam i naslove da vidim šta sam ja to danas uradila novo - nasmejala se pevačica.

1/6 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Otkrila je i da joj gostovanje na ovakvom događaju služi kao svojevrsna motivacija da se nakon porođaja vrati u formu:

- Došla sam da vidim ove lepe devojke da me motivišu da i ja malo treniram - istakla je ona i otkrila da ima puno razumevanja za sve devojke.

"Preplakala sam celu noć"

- Bila sam dete i sve je to teško kada si dete. Sve su ti nove svari: dođeš u Kruševac iz Beograda. Jednom sam ušla u šminkernicu i rekla dobro veče šminkerima, a da mi niko nije odgovorio. Ja sam plakala celu noć i zvala sam mamu. Onda sam skontala da je tamo manja sredina i da su judi topli, a da ovde judi gledaju svoja posla - rekla je Milica i osvrnula se na težak period neposredno nakon porođaja, osvrnula se i na odsustvo podrške od pojedinih kolega.

- Tada si okupiran detetom i važno ti je samo da li te nešto boli, jako je izazovno. Jednino što me niste ostavili jedan dan na miru sa bebom, ali sve vam opraštam. Sa ljudske strane mi je krivo. Nemojte sad, htela bih da budem vesela - rekla je kratko, ne želeći više da govori na tu temu.