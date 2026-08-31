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Lidija Vukićević juče je bila glavna tema medija, kada se pojavila informacija da je podneta krivična prijava protiv glumice zbog objave o Ratku Mladiću. Glumica se u tom trenutku nalazila u Sarajevu, a nakon što je ova vest izašla u javnost, Lidija se oglasila za Kurir, i otkrila da nema razloga za brigu. Kako je istakla ona o Ratku misli isto i to neće promeniti, a ako zaista neko smatra da ona ne treba da bude deo serije pod nazivom „Bos il' Hadžija“, u režiji Envera Puške, da ona može odmah da se spakuje i vrati se u svoju omiljenu zemlju - Srbiju!

"Šta sam ja, roba?"

Glumica je jednom prilika govorila o sebi pa je otkrila je da je od samog početka karijere bila buntovna i da je otvoreno govorila rediteljima šta ne želi da radi, što ju je na kraju koštalo brojnih uloga.

- Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?!- rekla je.

Da glumica ne da na sebe, govori i davna priča kada je glumica odbila da bude deo serije "Vuk Karadžić" i tim potezom izgubila je ulogu.

- Iščitala sam svu literaturu, trebala je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram- otkrila je.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica naglašava da nema problem sa obnaživanjem pred kamerama ukoliko za to postoji jasan umetnički razlog, ali odbija da bude korišćena isključivo kao marketinški trik za privlačenje publike.

- Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografija, već je to sastavni deo lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi- rekla je.

Deset godina bez posla: "Sama sebi sam otvorila vrata"

Nakon razvoda i povratka iz inostranstva, Lidija se suočila sa surovom realnošću domaće scene gde je niko nije zvao da radi punih deset godina, a mnogi nisu ni znali da se vratila u Srbiju.

"Bilo je perioda kada nisam radila po 10 godina kada sam došla iz inostranstva. Niko me nije zvao da radim, nisu mnogi znali da sam se vratila u Srbiju. Ja sam se snašla. Otvorila sam svoju školu glume, napisala monodramu, pa sam i to probala. Sama sebi sam otvorila vrata", ispričala je.

"Dosta smo bili žrtve"

Ona je, takođe, otkrila da se dogodilo nekoliko neprijatnosti tokom boravka u Sarajevu.

- Ponosna sam na predsednika i na srpski narod, dosta smo bili žrtve svakojakih nacija. Ako im ne odgovara, ovog momenta pakujem kofere i vraćam se u Srbiju. Ja sam to i htela da uradim jer sam čula nekoliko komentara, posle toliko ljubavi koju sam doživela u Sarajevu, bilo je dvoje-troje koji su mi rekli da nisam dobrodošla ovde, a kako to da nikom ništa ne fali kad dođe u Srbiju?

Lidija Vukićević je direktno istakla koliko voli svoju zemlju.

- Nikad nismo bili vinovnici rata, uvek smo hteli pomirenje. Ukoliko nisam dobrodošla - odlično, baš mi je drago, eto mene u najlepšoj zemlji na svetu, Srbiji. Uvek ću da stavim polomljeno srce za svakog generala - jasna je bila glumica.

Glumica je hrabro govorila o celoj situaciji i otkrila nam je da čak zbog ostrašćenih pojedinaca nije želela ni da menja hotel u kom boravi,a koji se nalazi u centru grada.

- Znate koliko sam se uplašila, neću moći da spavam noćas. Nikoga se ne plašim. U centru sam Sarajeva. Hteli su da mi promene hotel da bih bila bezbednija, ali neću da menjam hotel zbog pojedinaca. Nemam nikakav problem da izađem na ulicu - rekla je ona i dodala da nikada nikog nije osuđivala.

- Nikada nisam rekla ružnu reč protiv muslimana. Nikada nisam osuđivala, bilo je žrtava sa obe strane. Uvek ispadaju samo Srbi kivci!

1/8 Vidi galeriju Lidija Vukićević sa ravnom kosom Foto: Printscreen

"Srbi nisu genocidan narod"

Bez straha, Lidija Vukićević pokazuje da se ničega i nikoga ne plaši, jasno istakavši da Srbi nisu genocidan narod.

- Evo iz centra Sarajeva: Srbi nisu genocidan narod. Reći ću milion puta, ne plašim se. Mogu da me sačekuju i da rade šta hoće. Ostala sam da bih im pokazala da se ne plašim. Možda bi se neko na mom mestu vratio, ali ja neću. Volim Srbiju, nismo genocidan narod, žalim Ratka Mladića i svakog našeg generala koji je ubijen u Hagu - rekla je, a zatim nam je otkrila kako su kolege islamske veroispovesti sa kojima radi na projektu reagovali na nemilu situaciju u kojoj se našla:

- Ne bojim se ni malo. Nikada ne generalizujem. Ima divnih ljudi ovde. Pola glumačke ekipe je zasulio i plakalo što mi se ovo dogodilo. I to muslimani. Ovi koji su protiv, nisu svi, već neka ostrašćena gurpa, a ja ću uvek da stanem uz Srbiju. Ne moram nigde da idem.

Iako nam je otkrila da je savetovana da ne izlazi iz hotela, Lidija nam je na kraju razgovora odlučno poručila da ide da se prošeta centrom Sarajeva, uzdignute glave.

- Zamislite idete ulicom i kažu vam: "Nisi dobrodošla". Idem uzdignute glave. Saša Mirković želi da napravi spoj, da radimo ko što smo radili u staroj Jugoslaviji. Ovog trenutka idem da prošetam po centru Sarajeva, iako su mi rekli da ne izlazim - izaći ću, nisam zatočenik. Idem da se prošetam Sarajevom.

Za kraj, u svom prepoznatljivom stilu, hrabro je poručila sledeće:

- Sarajevo je divno. Neću da generalizujem. A što se tiče snimanja, mogu odmah da se vratim, ali moram prvo da se prošetam - zaključila je Lidija Vukićević u iskrenom razgovoru za Kurir.