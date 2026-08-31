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Saša Kovačević bio je muzički gost na jednom događaju u Beogradu. Tom prilikom otkrio je kako se snalazi sada, kada je njegova supruga Zorana već u poodmakloj trudnoći.

- Čim se oženiš, počneš da blistaš - rekao je Saša, i otkrio da je zbog brojnih poslovnih angažmana, u poslednje vreme neispavan:

- Malo sam neispivan, to me nešto mori ovih dana smo putovali sve su bile relacije po 9 sati iz jednog grada u drugi.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Instagram, Aleksej Nešović, Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV

"Od Zorane se ne odvajam"

Pevač, koji sa suprugom Zoranom, očekuje prvo zajedničko dete, otkriva da je nestrpljiv da se ostvari u ovoj najvažnijoj životnoj ulozi:

- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Beogradu 24 sata smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u tri-četiri ujutru to su neki čudni potezi - kaže.

Ističe da nakon povratka sa porodičnog letovanja pripreme za dolazak bebe još uvek nisu počele:

- Nije još uvek, ali u narednom periodu da. Od septembra ili oktobra krećemo sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa se osvrnuo na izbor imena za bebu:

- Imamo favorite ali još uvek nismo - istakao je da on i njegova izabranica definitivnu odluku još uvek nisu napravili.