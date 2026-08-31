"PRATIM SVAKI BEBIN KORAK" Saša Kovačević otkrio kako izgleda život u iščekivanju najvažnije uloge
Saša Kovačević bio je muzički gost na jednom događaju u Beogradu. Tom prilikom otkrio je kako se snalazi sada, kada je njegova supruga Zorana već u poodmakloj trudnoći.
- Čim se oženiš, počneš da blistaš - rekao je Saša, i otkrio da je zbog brojnih poslovnih angažmana, u poslednje vreme neispavan:
- Malo sam neispivan, to me nešto mori ovih dana smo putovali sve su bile relacije po 9 sati iz jednog grada u drugi.
"Od Zorane se ne odvajam"
Pevač, koji sa suprugom Zoranom, očekuje prvo zajedničko dete, otkriva da je nestrpljiv da se ostvari u ovoj najvažnijoj životnoj ulozi:
- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Beogradu 24 sata smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u tri-četiri ujutru to su neki čudni potezi - kaže.
Ističe da nakon povratka sa porodičnog letovanja pripreme za dolazak bebe još uvek nisu počele:
- Nije još uvek, ali u narednom periodu da. Od septembra ili oktobra krećemo sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa se osvrnuo na izbor imena za bebu:
- Imamo favorite ali još uvek nismo - istakao je da on i njegova izabranica definitivnu odluku još uvek nisu napravili.
kurir.rs/telegraf