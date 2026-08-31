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Deca poznatih ličnosti odmalena imaju prilike da budu deo javnog sveta, pa tokom odrastanja upoznaju razne javne ličnosti. Ela Dvornik je jedan od njih, s obzirom da je ćerka umetnika Dina Dvornika.

Ela se nedavno prisetila situacije koju je imala sa Arsenom Dedićem i Josipom Lisac.

"Josipa Lisac je veštica"

Jednu od najneobičnijih scena priredila je i pevačici Josipi Lisac. Kada ju je kao devojčica ugledala u društvu oca, reagovala je burno.

- Nisam ni Josipu Lisac poštedela. Jednom prilikom sam je upoznala na HRT-u kao dete, nastupala je s mojim tatom i kad sam je videla pobegla sam kod tate vrišteći da je ‘veštica’. Izvinjavam se za to. Sigurno ima još slavnih ljudi koje sam počastila”, našalila se Ela.

Foto: Nemanja Đorđević

Neprijatnu situaciju priredila je i Arsenu Dediću u jednom hotelu.

- U tom liftu je moj zarobljenik bio Arsen Dedić koji se jako dugo vozio do prizemlja zahvaljujući meni. Napokon sam na nekom spratu ušla u lift i stisnula sve tipke ispred njega. Kasnije, kad je shvatio čija sam, rekao je mojoj mami: ‘Nikad se nisam tako dugo vozio liftom, biće nešto od nje'”, napisala je Ela.

1/7 Vidi galeriju Ela i Dino Dvornik Foto: Print Screen, Privatna Arhiva

Inače, nedavno se Ela našalila na račun toga što je nezaposlena, a mnogi su njen komentar protumačili neumesnim.

- Niko nije gledao kad sam se budila u 04 ujutro da radim. Niko nije gledao kad sam satima sedela i učila i isprobavala i grešila. Kad sam prolivala suze krv i znoj… Zato jer nisam radila ništa od navedenog. Dobro jutro svima od vaše najdraže nezaposlene prijateljice. Idemo provesti još jedan besmisleni dan zajedno - napisala je ona, a mnogi su joj napisali da obriše objavu jer odaje utisak da se podsmeva ljudima koji su sve navedeno radili.

Foto: Printscreen/Youtube