"JOSIPA LISAC JE VEŠTICA, A ARSENU DEDIĆU SAM PRIREDILA NEPRIJATNU SITUACIJU" Ćerka poznatog pevača šokirala izjavom
Deca poznatih ličnosti odmalena imaju prilike da budu deo javnog sveta, pa tokom odrastanja upoznaju razne javne ličnosti. Ela Dvornik je jedan od njih, s obzirom da je ćerka umetnika Dina Dvornika.
Ela se nedavno prisetila situacije koju je imala sa Arsenom Dedićem i Josipom Lisac.
"Josipa Lisac je veštica"
Jednu od najneobičnijih scena priredila je i pevačici Josipi Lisac. Kada ju je kao devojčica ugledala u društvu oca, reagovala je burno.
- Nisam ni Josipu Lisac poštedela. Jednom prilikom sam je upoznala na HRT-u kao dete, nastupala je s mojim tatom i kad sam je videla pobegla sam kod tate vrišteći da je ‘veštica’. Izvinjavam se za to. Sigurno ima još slavnih ljudi koje sam počastila”, našalila se Ela.
Neprijatnu situaciju priredila je i Arsenu Dediću u jednom hotelu.
- U tom liftu je moj zarobljenik bio Arsen Dedić koji se jako dugo vozio do prizemlja zahvaljujući meni. Napokon sam na nekom spratu ušla u lift i stisnula sve tipke ispred njega. Kasnije, kad je shvatio čija sam, rekao je mojoj mami: ‘Nikad se nisam tako dugo vozio liftom, biće nešto od nje'”, napisala je Ela.
Inače, nedavno se Ela našalila na račun toga što je nezaposlena, a mnogi su njen komentar protumačili neumesnim.
- Niko nije gledao kad sam se budila u 04 ujutro da radim. Niko nije gledao kad sam satima sedela i učila i isprobavala i grešila. Kad sam prolivala suze krv i znoj… Zato jer nisam radila ništa od navedenog. Dobro jutro svima od vaše najdraže nezaposlene prijateljice. Idemo provesti još jedan besmisleni dan zajedno - napisala je ona, a mnogi su joj napisali da obriše objavu jer odaje utisak da se podsmeva ljudima koji su sve navedeno radili.
Kurir.rs