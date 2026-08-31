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Đina Džinović, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, trenutno uživa na luksuznoj jahti svog očuha, biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja, na kojoj zajedno sa majkom Melinom krstari Grčkom i obilazi najskuplje destinacije.

Đina je odlučila da spoji lepo i korisno, pa je za svoje pratioce na društvenim mrežama počela da snima vlogove i pokazuje unutrašnjost ovog neverovatnog plovila. Međutim, njen poslednji video napravio je pravi haos na mrežama!

Naime, Đina se najpre usnimila u krevetu dok se razbuđivala i istezala. Svojim prijateljima i pratiocima je uzbuđeno saopštila da od danas kreće sa svakodnevnim snimanjem vlogova sa ovog luksuznog putovanja, a usput je pokazala i u kakvoj je spavaćici spavala.

Ipak, nakon istezanja usledilo je spremanje za dan, a Đina je kamerom uhvatila i trenutak kada je ustajala iz kreveta.

U tom neopreznom momentu, dok se nameštala pred kamerom, Đina je pokazala i previše, što je odmah pokrenulo lavinu komentara na njenom Tiktok profilu.

Đina Džinović
Foto: Printscreen/TikTok

Polovna vredi oko 10 miliona €

Podsetimo, ova jahta ima posebnu sentimentalnu vrednost za porodicu, s obzirom na to da je Melina Džinović upravo na njoj proslavila svoje venčanje. Prema pisanjima domaćih medija, vrednost ovog luksuznog plovila procenjuje se na vrtoglavih 10 miliona evra, u zavisnosti od godine proizvodnje i prateće opreme.

Na prvi pogled jasno je da je reč o plovilu namenjenom hedonizmu bez kompromisa - prostrane palube, elegantna terasa tik iznad mora i diskretni ulaz u unutrašnji salon ostavljaju utisak potpune privatnosti. Na gornjem nivou nalazi se i prateći čamac, spreman za brze transfere, što je uobičajen detalj kod najskupljih jahti koje kruže Azurnom obalom.

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