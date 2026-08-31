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Nataša Kojić Taša, ćerka Dragana Kojića Kebe, jedna je od pevačica koja se pojavila na estradsnoj sceni, objavila nekoliko pesama koje se i nakon 20 godina slušaju sa istim žarom, a onda je rešila da promeni život iz korena. Ona je u jednom trenutku sve napustila i otišla u Ameriku gde je čak imala i drugo prezime. Ovde je bila Nataša Kojić, a tamo se predstavljala pod imenom Nataša Kej.

Nataša je jednom prilikom otvoreno govorila o tome da od pevanja i estradnog posla u Srbiji nema prave zarade ni dugoročnog profita, osim ako čovek nije spreman na razne kompromise na koje ona nije želela da pristane.

Naglasila je da je ulaganje u pesme, spotove i stajlinge izuzetno skupo, a da je povrat novca nestabilan, zbog čega je odlučila da spakuje kofere i ode u Los Anđeles.

1/6 Vidi galeriju Pogledajte kako provodi vreme Nataša Kojić nakon što se vratila u Srbiju Foto: Screenshot TikTok, Printscreen

Evo čime se bavila u Americi

U Americi je potpuno promenila profesiju — umesto mikrofona i klubova, posvetila se komponovanju muzike za filmove, serije i šou-programe.

Nataša Kojić Taša je nakon odlaska iz Srbije završila prestižni muzički koledž Berkli. U Los Anđelesu je radila na filmskoj muzici, ali se pojavljivala i kao statista i glumica u visokobudžetnim filmovima i muzičkim spotovima. Jedan od zapaženijih angažmana bio joj je u spotu za pesmu "Victorious" svetski poznate grupe Panic! At The Disco, gde se pojavljuje u kupaćem kostimu.

1/5 Vidi galeriju Nataša Kojić u filmu Vuk sa Volstrita Foto: KVS/Gaz Shirley / Pacific coast news / Profimedia

Radila je i "iza kamera" za velike holivudske produkcije, stvorila je stabilan biznis i živela je daleko od estradnih skandala i medijske pažnje.

Nedavno je svojila Zlatnu nagradu za originalni saundtrak "Nebo" u kategoriji filmske i gejming muzike (Film/Game Music) na World Grand Prix International Music Contest 2026, međunarodnom takmičenju sa sedištem u Londonu.

Numera je komponovana i snimljena pre svega nekoliko meseci, a inspirisana je energijom između Natašina dva muzička doma - Srbije i Amerike. Pesma je prvi put uživo izvedena u MTS dvorani u kraćoj verziji na koncertu njenog ocaDragana Kojića Kebe i već se izdvaja među njenim drugim filmskim partiturama.

1/5 Vidi galeriju Nataša Kojić Taša Foto: Printscreen Instagram

Posle 16 godina vratila u Srbiju, i te godine je odmah učestvovala na Pesmi za Evroviziju, Keba je odlučio da će se Nataša naći sa njim na bini tokom njegovog koncerta u Beogradu.