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Kao bomba je prošle nedelje odjeknula vest, da je pevač Mirče Radulović, bivši muž Ane Radulović proslavio rođenje deteta sa novom partnerkom. Pevač iako je godinama prisutan na estradnoj sceni, gotov nikad ne daje izjave i intervju, a svoj privatni život čuva daleko od javnosti.

Nakon informacije da ima novu izabranicu ali i dete, njegova partnerka odlučila je da više ne krije svoju ljubav sa pevačem, pa je objavila fotografije sa nedavnog letovanja, kada je još uvek nosila trudnoću.

Osmesi na njihovom licu, govore da uživaju u zajendičkim trenucima, a Maja je pozirala i u uskoj haljini na kojoj se mogao videti trudnički stomačić.

Podetimo, Maja i Mirče dobili su ćerku kojoj su dali ime Elena, dok pevač sa voditeljkom ima sina.

1/3 Vidi galeriju Mirče Radulović i Maja Foto: Printscrean

Ana: Srećna sam što je Kosta dobio sestru

- Znam da Mirče nije neko ko voli da se eksponira i da je ovu vest želeo da zadrži za najbliže. Svakako da je podelio sa mnom i da sam znala svih ovih meseci, srećna sam što je Kosta dobio sestricu i naravno da sam im čestitala, i njemu i ponosnoj mami - poručila je ona.

Oglasio se i Mirče

Povodom srećnih vesti oglasio se i Mirče Radulović za domaće medije, gde je potvrdio da je po drugi put postao otac.

- Odakle vam ta informacija? Nikome nisam širio informacije, to je bio maskenbal - našalio se na početku pevač, a potom je priznao da je postao tata drugi put.

- Jeste, istina je! Postao sam tata, dobio sam ćerku! Hvala vam na čestitkama, ali ja ne bih da se puno spekuliše o tome. Svoj život čuvam daleko od očiju javnosti - rekao nam je Mirče.