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Milica Mitrović oglasila se danas i otkrila tačno vreme kada počinje nova sezona Elite. O Eliti 9 i nakon finala ne prestaje da se priča, a sada je Milica otkrila kada počinje nova priča - Elita 10.

Iako svi detalji onoga što je pripremljeno još uvek nisu otkriveni, atmosfera pred sam početak je uveliko podgrejana.

Vrata Bele kuće otvaraju se u subotu, 5. septembra u 21h, isključivo na televiziji Pink. Upravo tada će se otvoriti vrata za nove i stare stanare koji će se boriti pred kamerama u jubilarnoj sezoni.

Ko ulazi u Elitu 10?
Kako je već potvrđeno, u novoj sezoni gledaćemo neka od najpoznatijih i najintrigantnijih imena koja su već dobro poznata domaćoj javnosti i vernim gledaocima.

Na spisku potvrđenih učesnika za "Elitu 10" nalaze se:

Anđela Đuričić
Filip Car
Mateja Matijević
Bebi Dol
Filip Đukić
Stefan Karić

To su učesnici sa kojima je ugovor potpisao Željko Mitrović, a spekuliše se i da ulazi Miljana Kulić koja je nedavno i bila ispred zgrade Pinka. U tajnosti se još uvek čuvaju ostala imena učesnika. 

Kurir.rs

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