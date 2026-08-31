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Srpski influenser Marko Stojaković, završio je za vikend u splitskom zatvoru na Bilicama nakon što je u javnosti pokazivao tetovaže Draže Mihailovića i Momčila Đujića.

Stojaković je boravio na odmoru u Splitu, a tetovaže je otkrivao u jednom kafiću na Žnjanu. Fotografije na kojima se vide objavio je i na društvenim mrežama, nakon čega je reagirala policija.

Nakon privođenja, izveden je pred Opštinski prekršajni sud u Splitu. Tereti ga se za narušavanje javnog reda i mira te kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije. Policija je za prvi prekršaj predložila 30 dana zatvora, dok je za drugi zatražila novčanu kaznu od 2.000 evra.

Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, a odluka o kazni biće doneta naknadno, u zakonom propisanom roku, piše Dalmatinski portal.

1/6 Vidi galeriju Marko Stojković - srpski influenser uhapšen u Hrvatskoj Foto: Printscreen Instagram

Policija tražila najstrožu kaznu

Policija je njegovo zadržavanje zatražila zbog mogućnosti da ponovno počini prekršaj. U obrazloženju je naglašeno da je Miladinović javna osoba koju na društvenim mrežama prati velik broj ljudi te da njegove objave trenutačno postaju dostupne širokoj javnosti, zbog čega njegovo postupanje ima dodatnu težinu.

Prema stajalištu policije, potrebno mu je izreći najstrožu kaznu kako bi se jasno pokazalo da su strani državljani dobrodošli u Hrvatsku, ali samo ako poštuju njezine zakone i pravni poredak. U optužnom prijedlogu navodi se da Miladinović takvo poštovanje nije pokazao.

"Ne mrzim hrvatski narod"

Miladinović je pred sudijom odmah priznao prekršaje. Naveo je da živi u Austriji te da povremeno odlazi u Srbiju. Tetovaže Draže Mihailovića i Momčila Đujića, kazao je, napravio je pre pet ili šest godina, u razdoblju kada se našao u lošem društvu i želeo je da im se prilagodi.

- Sada sam svestan da to nisam trebao da uradim jer time mogu da povredim druge narode. Ne mrzim hrvatski narod, igram za hrvatski klub u Beču - rekao je.

Priznao je i da je fotografije sa Žnjana objavio na društvenim mrežama, ali je tvrdio da mu namera nije bila da bilo koga uvredi.

- Lepo sam se proveo u Splitu i nisam razmišljao šta bi te tetovaže mogle izazvati u javnosti - dodao je.

Foto: Printscreen Instagram