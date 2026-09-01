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Zdravko Čolić, jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, ovog leta odlučio je da pobegne od gradske vreve i odmor provede na hrvatskom ostrvu Vis, gde uživa u opuštenoj atmosferi, daleko od reflektora i velikih bina.

Sačuvao privatnost

Pevač slobodno i rasterećeno šeta kamenim uličicama ostrva, obilazi lokalne restorane i uživa u mediteranskom ambijentu, a njegova pojava gotovo nigde ne prolazi neprimećeno. Turisti i meštani prepoznaju ga na svakom koraku, ali umesto gužve i neprijatnosti, susreti sa Čolom pretvaraju se u spontane trenutke za pamćenje. Mnogi mu prilaze kako bi se fotografisali sa njim, a legendarni pevač, po čemu je godinama poznat, strpljivo zastane, nasmeje se i rado ispuni želju obožavaocima. Upravo ta neposrednost razlog je zbog kog ga publika decenijama obožava.

Voli da se ne eksponira

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vidi se da je Čolić potpuno opušten u ležernom letnjem izdanju šeta uskim kamenim sokacima Visa, razgovara sa prolaznicima i uživa u ritmu ostrva, koje je poznato po miru, kristalno čistom moru i autentičnom dalmatinskom šarmu.Vis već godinama važi za jedno od najlepših jadranskih ostrva, a ovog leta među njegovim gostima našla se i regionalna muzička legenda. Iako je navikao na prepune koncertne hale i hiljade ljudi koji pevaju njegove hitove, čini se da mu najviše prija upravo ovakav odmor bez velike pompe, uz šetnje, more i susrete sa publikom koja ga s osmehom pozdravlja gde god da se pojavi.

Detalji

Čolić je još jednom pokazao da status zvezde ne mora da znači distancu od ljudi. Naprotiv, na Visu se ponaša kao svaki drugi turista, zbog čega ga prolaznici još više cene jer uz fotografiju gotovo uvek dobiju i njegov prepoznatljivi osmeh.