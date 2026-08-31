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Koncert Dina Merlina, koji je trebalo da bude održan u Kraljevu, otkazan je, a organizator je za takav epilog u zvaničnom saopštenju okrivio kompaniju DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd. Kako navode, do otkazivanja je došlo zbog, kako tvrde, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbedno održavanje spektakla.

Ništa od spektakla

-Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obaveštavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd.

Pevač prinuđen da reši situaciju Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAImages, Nenad Nedomacki/Shutterstock, Boba Nikolć, Todor Milivojević

Kompanija je bila zadužena za obezbeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi.

Opasna situacija

Bezbednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

Zbog svega navedenog, obaveštavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan.

Pozvali smo kompaniju koju je organizacija Dina Merlina okrivila za otkazivanje koncerta, a oni su nam poručili da ovu priču neće komentarisati. 

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