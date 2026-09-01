Slušaj vest

Crnogorsko primorje i ovog leta privlači veliki broj poznatih ličnosti, koje koriste sunčane dane i prijatnu atmosferu da predahnu od svakodnevnih obaveza. Među njima je i Žarko Lazić, koji je vreme provodio u opuštenom izdanju, potpuno rasterećen od brige i stresa.

Naš paparaco je uočio glumca u jednom plažnom baru, i to u trenutku kad je izašao iz mora. Bez velike pompe i u potpuno neformalnom izdanju, Žarko se nakon kupanja uputio ka baru kako bi napravio pauzu i osvežio se uz koktele.

1/3 Vidi galeriju Voditelj u akciji Foto: Kurir

Delovalo je da mu je prijao predah, pa je prošetao izvajano telo, koje je rezultat, reklo bi se, ozbiljnih treninga. Boravio je u prijatnom ambijentu plažnog bara, uživao u piću i posmatrao šta se dešava oko njega. Letnja vreva, more, sunce i muzika iz bara bili su idealna kulisa za Kurirovog foto-reportera.

Lazić je u jednom trenutku sreo prijatelja, nakon čega su njih dvojica započeli razgovor. Susret je delovao potpuno spontano, a poznanici su iskoristili priliku da u opuštenoj atmosferi razmene novosti i proćaskaju.

Predah

Kako smo mogli da primetimo, razgovor je potrajao, a teme su se smenjivale. Dotakli su se i aktuelnih dešavanja, kako onih u zemlji, tako i događaja koji privlače pažnju javnosti širom sveta. Ipak, s obzirom na to da njihov razgovor nije bio javan, nije moguće sa sigurnošću reći o čemu su konkretno pričali. Žarko je bio dobro raspoložen, a razgovor između dvojice prijatelja potpuno opušten. Povremeno su se smejali i nastavili razgovor uz piće, bez utiska da ih bilo šta požuruje.

Spaja posao i zadivoljstvo

1/4 Vidi galeriju Voli da uživa na odmoru Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Red Tv, Printscreen/Premijera



Iako je njegov boravak protekao bez velike pompe, fotografije koje smo zabeležili na jadranskom primorju pokazuju Žarka u izdanju u kakvom publika možda nema često priliku da ga vidi. Umesto u televizijskom studiju i pred kamerama, ovoga puta se našao na plaži, neposredno nakon kupanja, u društvu prijatelja. Nije bilo devojke koja se nije okrenula za njim.