"DOKTOR JE SAMO REKAO - OPERACIJA MORA ODMAH DANAS" Tea zbog bolova otišla kod lekara, a onda se desio ŠOK: Imala sam...
Tea Bilanović, nedavno je hitno operisala slepo crevo, a nekoliko nedelja nakon operacije pojavila se na je ndom gradskom dešavanju, gde je otkrila kako je izgledala čitava drama.
Kako kaže, ona nije ni slutila da je to toliko strašno
- Sad se dobro osećam, od operacije je prošlo dve sedmice, sve je u najboljem redu. Bilo je rizično u početku. Imala sam u početku plućnu emboliju, ja se nisam sigurno osećala, plašila sam se anestezije sve je prošlo u najboljem redu. Odmarala sam, dobro se osećam i uskoro se vraćam - rekla je Tea pa nastavila:
- Ovo je bilo iznenada. Imala sam dogovorene nastupe, sastanke, zaboleo me stomak, nisam želela da trpim aj reko do doktora, kad sam došla kod njega on kaže "ništa, hitna operacija danas" Molim? Bilo je jako upaljeno to je što ja znam...ne razumem se ja u to. Nije bilo moguće da se pomeri morala sam sve da otkažem, bila sam na prinudnom odmoru, nisam ga imala dugo. Više mi je bilo stresno što mesec dana nisam mogla da nastupam. To mi se nije desilo u zadnjih 13, 14 godina, to mi je bio šok nego sama intervencija. Bio mi je šok kada mi je doktor rekao - pričala je ona.
Podsetimo, Teu danas nazivaju kraljicom bakšiša, a iako je veoma obrazovana, nije se libila da radi brojne poslove da se prahrani. Tea je otkrila niz detalja o zapošljavanju u automehaničarskoj radnji, kada je iznenadila mnoge.
Kurir.rs