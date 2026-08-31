- Sad se dobro osećam, od operacije je prošlo dve sedmice, sve je u najboljem redu. Bilo je rizično u početku. Imala sam u početku plućnu emboliju, ja se nisam sigurno osećala, plašila sam se anestezije sve je prošlo u najboljem redu. Odmarala sam, dobro se osećam i uskoro se vraćam - rekla je Tea pa nastavila:

- Ovo je bilo iznenada. Imala sam dogovorene nastupe, sastanke, zaboleo me stomak, nisam želela da trpim aj reko do doktora, kad sam došla kod njega on kaže "ništa, hitna operacija danas" Molim? Bilo je jako upaljeno to je što ja znam...ne razumem se ja u to. Nije bilo moguće da se pomeri morala sam sve da otkažem, bila sam na prinudnom odmoru, nisam ga imala dugo. Više mi je bilo stresno što mesec dana nisam mogla da nastupam. To mi se nije desilo u zadnjih 13, 14 godina, to mi je bio šok nego sama intervencija. Bio mi je šok kada mi je doktor rekao - pričala je ona.