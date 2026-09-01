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Odnosi u porodici Džinović već mesecima ne prestaju da pune stupce domaće štampe, a najnovija dešavanja na relaciji otac-ćerka dodatno su usijala društvene mreže.

I dok je Haris nedavno za Kurir govorio o narušenim odnosima i emotivnom distanciranju, objave Džine Džinović izazivaju lavinu reakcija i podgrevaju nagađanja javnosti.

Nedavno je na društvenim mrežama povukla potez o kom svi pričaju, a malo ko je mogao da očekuje tako nešto. Umesto uobičajenih fotografija u modnim kombinacijama ili s luksuznih lokacija, podelila je video-snimak s veoma teškom i direktnom porukom.

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Đina je podelila deo intervjua u kojem jedna devojka emotivno govori o svom odnosu sa ocem, kao i o stvarima iz prošlosti koje mu, kako ističe, ne može oprostiti. To je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca, koji su počeli da se pitaju da li je Đina ovom objavom želela da pošalje određenu poruku.

Rastrzani odnosi i nedostatak komunikacije očigledno su kulminirali, a citat koji je podelila nosi izuzetno snažnu emotivnu težinu.

- Nikad više neću pričati s mojim ocem. Nikad više. Živ je, nažalost. Nikad mu neću oprostiti. Mislim da ne treba oprostiti svima sve. Treba ih ostaviti tamo gde jesu. Mogu da nastavim bez tebe dalje. Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene - navodi se u snimku koji je Đina repostovala na svom profilu.

Iako se Đina nije direktno potpisala niti dodala lični komentar uz podeljeni snimak, tajming i sadržaj objave ubedili su mnoge da su reči upućene upravo njenom ocu.

Foto: Printscreen/TikTok

Nakon snimka usledilo je mnoštvo negativnih komentara na Đinin račun, a na jedan od njih reagovala je i sama folkerova ćerka.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

- Ko se raduje smrti oca, ne može biti dobar čovek. Ko tebe da ženi, jadna si, smešna... Zabole nas za tvoje haljine i restorane - glasio je komentar.

- Vi ste, gospođo, potpuno svojevoljno neinformisani, a ipak ste našli za shodno da dajete svoje, usput, netraženo mišljenje. Da ste zaista pročitali budalaštinu koju su novine izbacile (jer im se o meni jedino to i prodaje, sigurno ne bi zarađivali da objave da pričam pet jezika, npr.), videli biste da sam repostovala intervju jedne vrlo snažne žene influenserke, Vizard Liz, koja je pričala o svom detinjstvu i odnosu koji je imala sa svojim ocem. To je njena rečenica koju su meni stavili u usta, a to njima na dušu nek ide. Ali samo vi nastavite da stičete utiske preko novina o ljudima koje ne poznajete. Sve najbolje! - odgovorila joj je Džinovićeva.

Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Kurir.rs

Đina Džinović: