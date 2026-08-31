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Čedomir Jovanović oglasio se iz svog doma, fotografijom sa sinom.

Političar je raznežio pratioce na društvenim mrežama kada je podelio dirljivu fotografiju sa svojim najstarijim sinom Mihajlom Lajfom, uz poruku prepunu emocija i ponosa. Fotografiju i reči koje je uputio pratili su stihovi čuvene numere Džonija Keša "Očevi i sinovi".

"U haosu koji sam napravio od svog života"

Jovanović se u svojoj objavi prisetio trenutka kada je pre šest godina ispratio sina na školovanje u inostranstvo, ne skrivajući da su ga tada preplavile suze.

- Na današnji dan sam pre šest godina izljubio Mihajla na gejtu leta za Edinburg. Bio je dete koje nije razumelo Kiplingove stihove sa kojima sam ga ispratio, dok su mi oči u suzama govorile- napisao je Jovanović, ističući da su mu deca uvek bila najveća podrška i eliksir u najtežim životnim trenucima.

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović takođe je proveo sat vremena na granci prema Bosni Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva

"Daj nemoj molim te, ne plači"

Uprkos tome što je izrastao u uspešnog mladog čoveka, susreti oca i sina i dalje su preplavljeni istim onim emocijama kao i prvog dana

- I opet iste slike na kojima smo samo nas dvojica drugačiji, i opet njegovo 'daj nemoj molim te, ne plači' i opet isto moje 'ko plače, to oči pričaju i šta ja tu mogu...- dirljivo je završio Čeda objavu koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Čeda ima četvoro dece

Podsetimo, Čedomir Jovanović i Jelena imaju četvoro dece, sina i tri ćerke - Mihajlo, Jana, Anđelija i Zora.