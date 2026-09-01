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Rani jutarnji let za Podgoricu iz Beograda proteklog vikenda spojio je dve poznate koleginice - Kaju Ostojić i Anabelu Atijas, koje su se sasvim slučajno srele na putu do gejta.

Nisu se razdvajale

Čim su se ugledale, Kaja i Anabela su započele razgovor, a od tog trenutka gotovo da se nisu razdvajale. Kako smo mogli da primetimo, dve pevačice su skoro dva sata provele zajedno, a tema za razgovor nije im manjkalo.

Pričale su, između ostalog, o ženskim temama, ali se razgovor dotakao i posla, dok su vreme do ukrcavanja iskoristile da se ispričaju.

Kaja je za put odabrala potpuno opuštenu varijantu, pa je aerodromom prošetala u sportskoj garderobi, dok je Anabela i za rani jutarnji let bila tip-top sređena. Pevačica je privukla pažnju elegantnim kompletom u plavoj boji. U jednom trenutku Kaji je bilo i hladno na gejtu, pa se ogrnula duksericom.

1/4 Vidi galeriju Kaja Ostojić i Anabela paparaco Foto: Kurir

Potpuno bez šminke

Ono što je posebno privuklo našu pažnju jeste činjenica da su obe bile potpuno bez šminke. Ipak, ni rano jutro ni putovanje nisu im pokvarili izgled. Kaja i Anabela izgledale su sveže i odmorno.

Dve koleginice nisu se odvajale sve do poslednjeg trenutka, odnosno dok nije došlo vreme da zauzmu svoja mesta u avionu, razdvojilo ih je ukrcavanje, svaka je otišla svojim putem.

Sudeći po njihovom druženju, sasvim je jasno da Kaja i Anabela imaju o čemu da pričaju, a zajednički let za Podgoricu očigledno im je dobro došao da razmene novosti kako iz privatnog, tako i iz poslovnog života. Kako smo uspeli da čujemo od Anabele, koja je sedela odmah prekoputa našeg novinara, na ovaj let trebalo je da krene sa još 10 svojih ljudi, međutim, u poslednjem trenutku došlo je do promene plana, pa su karte propale, a mesta ostala prazna. Ostojićeva je bila daleko od nas, pa nismo uspeli da vidimo da li je bila raspoložena za razgovor i s nepoznatim licima, ali Anabela i te kako jeste. Čim je sela do žene s kojom je delila mesto, Atijasova je i s njom vodila razgovor dug skoro 40 minuta, koliko je i trajao let.