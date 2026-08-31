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Hrvatska voditeljka Vjekoslava Bah (53) progovorila je o temi koja mnoge intrigira, njenoj vezi sa 25 godina mlađim muzičarem Antoniom Marićem (28), kao i o komentarima javnosti koji su usledili nakon što se saznalo za njihovu ljubavnu priču.

O njihovoj vezi saznalo se prošle godine, a voditeljka je priznala da ni sama nije očekivala da će joj se dogoditi ljubav sa mlađim muškarcem.

- Da mi je nekada neko pričao da će mi se to dogoditi, uzela bih to sa velikom rezervom - kaže ona i ne krije da joj u početku nije bilo lako da se nosi sa reakcijama javnosti.

Vjekoslava je istakla da ljudi često donose zaključke na osnovu predrasuda, ne trudeći se da sagledaju suštinu njihovog odnosa.

- Svi gledaju površinu. Činjenica je da je on mlađi i ja sam sada tu neka starija gospođa. I sada je to katastrofa, a niko ne vidi kako mi živimo i kako funkcionišemo. To je naša privatna stvar - kaže ona.

"Žena u mojim godinama mora da gleda turske serije"

Kaže da u našem društvu postoje dvostruki aršini, te da se muškarci koji su sa mlađim ženama ne osuđuju, dok se žene gledaju drugačije ukoliko imaju mlađeg partnera.

- Ali, znaš, ako je suprotno, žena nema pravo na to. Žena u mojim godinama mora, ne znam šta, da gleda turske serije i, nemam pojma, da kod kuće pegla košulje od jutra do sutra i razmišlja o reumi - jasna je Vjekoslava.

Uprkos razlici od čak dve i po decenije, voditeljka poručuje da je jedino merilo njihove sreće to kako njih dvoje funkcionišu u četiri zida, a ne šta drugi misle o njihovoj vezi.

Podsetimo, pre Željka, voditeljka je dugo bila u vezi sa rukometnim trenerom Nenadom Kljajićem.