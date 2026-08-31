Slušaj vest

Domaću javnost je pre više od jedne decenije potresla vest kada se voditeljka Milica Bursać našla u centru skandala, a potom zbog toga snosila ozbiljne posledice sa kojima se, prema navodima domaćih medija, suočava i dalje.

Njene izazovne fotografije koje su završile u muškom časopisu "Plejboj", tada su obišle Srbiju, a Milica se zbog toga i te kako pokajala, s obzirom na to da joj je takva odluka donela nove prepreke u profesionalnom životu.

"Muž me je ubedio"

Kada je stigao poziv za slikanje od strane "Plejboja", Miličina je, najpre, odbila. Ipak, preokret se dogodio kada je taj telefonski razgovor čuo njen suprug Joca.

1/7 Vidi galeriju Milica Bursać Foto: Doktor Kurir, Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Kada su me pozvali iz “Plejboja”, katogorički sam rekla ne. Ali taj razgovor je čuo moj suprug Joca, koji me je ubedio da se slikam! Rekao mi je da to može da bude pun pogodak za moju karijeru, da imam lepo telo koje treba pokazati u tako prestižnom časopisu. Dakle, muž me je nagovorio da se skinem i njegova podrška mi je bila izuzetno bitna. Malo kasnije pozvala sam ih i rekla da pristajem - ispričala je jednom prilikom Milica.

"Svaka zarada mi je bila bitna"

Iza svega toga krili su se duboki problemi. Kako je voditeljka otvoreno priznala, u tom periodu su se nalazili u "kriminalnoj finansijskoj situaciji" u kojoj joj je svaka zarada bila od presudnog značaja.

- Moram da priznam i da sam u kriminalnoj finansijskoj situaciji i svaka zarada mi je bitna. Nisam dobila neki neverovatno visok honorar, ali jeste dovoljan da budem zadovoljna i da mogu sebi da obezbedim neke stvari - ispričala je ona kada se slikala za ovaj magazin naga, međutim kasnije se pokajala zbog svog postupka.

Foto: Printscreen Instagram

Najveći profesionalni udarac za Milicu sogodio se kada je poželela da se skloni iz sveta televizije i posveti se obrazovanju. S obzirom na to da poseduje odgovarajuće obrazovanje, Milica je imala želju da počne da radi u školi kao predavač kratkih formi televizijskog novinarstva i privatne produkcije.

Međutim, na razgovoru za posao dočekao ju je hladan tuš. Milica je bila odbijena za poziciju predavača upravo iz razloga što se u 38. godini slikala naga za časopis "Plejboj".

Milica Bursać je danas jedna od retkih javnih ličnosti koja otvoreno i bez ulepšavanja govori o svom kajanju. Svesna je da će joj ove fotografije verovatno ostati trajna prepreka ukoliko ikada odluči da definitivno napusti televiziju i posveti se nekom drugom poslu van medijskih kamera.

BONUS video: