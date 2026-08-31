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Marija Šerifović tople letnje dane provodi sa sinom, a tokom ovog leta su zajedno krstarili po jadranskom primorju, obilazeći Hrvatsku i Crnu Goru, ali i svoju omiljenu destinaciju za odmor, Bali.

Marija je emotivne trenutke sa sinom podelila na društvenim mrežama uz poruku koja nije prošla neopaženo:

- Evo ga, leto se polako približava kraju. Sutra deca kreću u školu, a ovaj moj mali i ja iza sebe ostavljamo jedno baš posebno leto - otpočela je Marija pa dodala:

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović provela leto sa sinom na moru Foto: Printscreen Instagram

- Mnogo mora, mnogo puteva, kofera, brodova, aviona, novih mesta… Mnogo sunca, smeha, umora, jurcanja, kupanja, zagrljaja i nekih naših malih trenutaka koje smo usput pretvarali u uspomene - napisala je preplavljena emocijama, pevačica, pa nastavila:

- On je još mali i verovatno se jednog dana ničega od ovoga neće zaista sećati. Ostaće mu fotografije i ja da mu pričam gde smo bili, šta smo radili, čemu se smejao, šta je prvi put video i koliko smo bili srećni.

- I valjda je to jedna od najlepših i najčudnijih stvari roditeljstva. Oni samo žive svoje detinjstvo, ne znajući da se događa nešto veliko, a mi stojimo pored njih i znamo da upravo prolaze dani koje bismo najradije nekako zaustavili - zaključila je Marija.

Uvek iskrena

Inače, pevačica je poznata i po tome što uvek kaže šta misli, a to neretko deli i sa svojim pratiocima na mrežama. Nedavno se osvrnula na umor i prezasićenost koji su je sustigli, a njeno obraćanje izazvalo je pažnju domaće javnosti.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

- Umor nije uvek potreba za snom. Ponekad je to prezasićenost svime što vidiš, čuješ, razumeš i osećaš. I samo poželiš da staneš. Da ne misliš, ne tumačiš, ne učestvuješ. Da posmatraš. Osluškuješ. Ćutiš. Možda tišina ne donosi odgovore. Možda samo napravi prostor da konačno čuješ sebe - navela je Marija, pa dodala:

- Samo ostaje ono najteže, kako stati dok se sve oko tebe i dalje kreće - dodala je pevačica na Instagramu.

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