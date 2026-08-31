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Pre oko mesec dana, iz ljubavi između Dee Đurđević i njenog izabranika Lazara, rodila se ćerka Iris, koja je ponosnim roditeljima sada centar sveta.

Popularna voditeljka se neretko oglašava na društvenim mrežama, gde jasno govori o svom pogledu na roditeljstvo, stavovima, ali govori i o emotivnim trenucima sa naslednicom.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Ovog puta, ona je poslala poruku o prijateljstvima, što je navelo pratioce da omisle da prolazi kroz specifičnu životnu fazu:

- Kakvu ljubav prema prijateljima jedan čovek nudi, takve će i prijatelje naći. Svak ima onakve prijatelje kakve zaslužuje - stoji u objavi koju je Dea Đurđević podelila na svom profilu na Instagramu, a ovom prilikom je želela da se zahvali prijateljima koji su i u ovoj životnoj fazi bili uz nju, ili se pak među tim redovima krije razočarenje u bliske prijatelje.

Prvi put u javnosti nakon porođaja

Inače, pre nekoliko dana, voditeljka je usnimljena kako u društvu supruga i njihove bebe uživa u večernjoj šetnji u jednom tržnom centru u Beogradu, što je ujedno i njeno prvo pojavljivanje u javnosti.

1/3 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Marina Cvetković/Mondo

Novopečeni roditelji delovali su potpuno opušteno, a vreme su provodili u zajedničkom društvu, a u jednom trenutku pridružila im se i nepoznata žena.

Podsetimo, Dea je nedavno na Instagram profilu podelila je snažnu poruku o odnosu koji želi da izgradi sa svojim detetom, a njene reči govore o želji da jednog dana bude osoba kojoj će se dete obratiti i onda kada pogreši

- Nikada ne želim da moja deca, kada pogreše, pomisle: ‘Mama će me ubiti’. Želim da im prva pomisao bude: ‘Moram da pozovem mamu’.

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