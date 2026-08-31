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Sara Stojanović sinoć je bila gost u "Narod pita" na Pinku, a ispred zgrade televizije pojavio se i njen bivši dečko Sale Luks.

Njihov odnos unutar rijalitija su obeležile konstantne rasprave i problemi, iako je ljubav bila velika.

Dok je Sara pričala o prelepom boravku kod svog partnera Murata u Španiji ali i kako sada izgleda njihova veza, okupljeni novinari su je pitali o tome kako gleda na to što je i Sale Luks večeras tu.

Sale Luks pretio novinarima

- Ništa nisam osetila kad sam ga videla. To je daleka prošlost, to je iza mene - govorila je Sara, dok je Luks sa strane sve vreme dozivao "Saro, Saro ljubavi, Saro" a zatim joj je prišao.

- Nemoj da mi prilaziš, rijaliti je završen - govorila je Sandra i otišla kod majke koja je takođe bila tu. Luks se tu nije zaustavio pa je nastavio da joj proziva i majku, a onda na pitanje novinara da li može da završi intervju sa Todićevom, on se obratio novinaru pretećim tonom.

- Šta je bilo? Ne možeš da završiš izjavu, šta je problem? Nemoj ti meni problem, nemoj da ti napravim problem - govorio je Luks.

Nakon toga, novinari su nastavili da snimaju raspravu između Luksa, Sare i njene majke koje je pokušala da odbrani ćerku.

Sara našla sreću pored Murata

Inače, Sara Stojanović i Murat Asylguzhin su svojim odnosom pokazali da njihova ljubav nije samo "rijaliti veza", već nešto što opstaje i van zidova Bele kuće, pa sada zajedno koračaju ka budućnosti.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Print Screen

Tokom boravka u rijalitiju, mnogi su sumnjali u njihovu istrajnost, te su predviđali da je to veza koja neće opstati, a kao razlog tome, uzimali su za primer Sarine turbulentne emotivne odnose, ali i ljubavne promašaje koje je imala za vreme učešća u "Eliti 9". Sada deluje da je pored Murata pronašla svoj mir, a njih dvoje neretko pokazuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama.