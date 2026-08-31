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Čelnici "Pinka" Željko i Milica Mitrović već dugo važe za jedan od najskladnijih, ali i najuticajnijih parova na javnoj sceni. Povodom 33. godišnjice ljubavi, oglasila se "Velika šefica" i raznežila mnoge na društvenim mrežama.

Milica je na svom profilu podelila njihovu fotografiju iz mlađih dana, na kojoj zagrljeni uživaju u vremenu kada su tek gradili svoje snove. Ti snovi su danas realnost, a na uspomeni od pre više od tri decenije, Milica nosi crvenu sportsku majicu i ne skida prepoznatljiv osmeh sa lica, dok mladi Željko u plavoj majici drži ruku preko njenog ramena.

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Foto: Printscreen Instagam

Uz ovu retku fotografiju iz ranih dana njihove ljubavi, Milica je samo kratko stavila srce i broj 33 što je rekordnom roku izazvalo lavinu reakcija. Brojne poznatih ličnosti, prijatelji i saradnici su čestitali, a lepe reči su se samo nizale ispod objave, među kojima je prva bila Sanja Marinković koja je stavila srce.

Jedno drugom najveći oslonac

Tokom više od tri decenije zajedničkog života, Željko i Milica uspeli su da izgrade jedno od najuticajnijih medijskih carstava u regionu, ali i da, uprkos životu pod budnim okom javnosti, sačuvaju ono najvažnije - porodični mir i bliskost.

Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Iz njihovog braka rodile su se dve ćerke, Kristina i Andrea, na koje su oboje izuzetno ponosni. I dok su godine donosile brojne poslovne izazove i obaveze, Željko i Milica nikada nisu krili da su jedno drugom bili najveći oslonac i podrška.

Fotografija iz njihovih mladih dana, koja je sada ponovo privukla pažnju javnosti, vratila je mnoge u vreme kada je sve tek počinjalo, u prve dane ljubavi i zajedničkog života koji traje duže od tri decenije.

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STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV