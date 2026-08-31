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Talenat za muziku u porodici Šerifović bio je nasledna stvar. Majka Verica je evrovizijskoj pobednici Mariji prenela muzikalnost i ljubav prema pesmi, ali njen život, osim brojnih uspeha, obeležen je i porodičnom pričom za koju je saznala dok je bila devojčica - tada je otkrila da ima polubrata Danijela Pavlovića.

Od istog oca, deca Marija i Danijel išli su istu osnovnu školu, pišu domaći mediji. Međutim, tada nisu znali ono što se kasnije saznalo - dele krv, istog oca i talenat za muzikalnost.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

Otac Rajko Šerifović dobio je sina Danijela svega devet meseci nakon što se u novembru 1984. godine rodila Marija.

Od momenta kada se Danijel pojavio na javnoj sceni, javnost je neizmerno zanimao njihov odnos. Mnogi su se pitali da li su bliski, kako funkcionišu kao brat i sestra, ali i da li bi jednog dana mogli da ukrste glasove i snime duet.

"Bilo je bolno"

Marija je jednom prilikom javno govorila o svom polubratu, prisetivši se koliko je trenutak spoznaje za nju bio bolan. Kako je tada potvrdila, Rajko je dobio Danijela sa drugom ženom, van braka.

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović i polubrat Danijel Pavlović se otrovali hranom na putovanju Foto: Printscreen YouTube

- Ne sećam se baš tačno ko mi je saopštio da imam polubrata, ali mislim da je to bila Draginja, Rajkova majka. Mi u porodici nikada nismo pronalazili najispravnije i najbezbolnije načine za saopštavanje bilo čega.Uvek je bilo bolno, direktno, i po meni je to pošteno – ispričala je Marija svojevremeno za "Blic".

"Postala sam njegov zaštitnik"

Međutim, specifične porodične okolnosti nikada nisu uticale na Marijinu ljubav prema polubratu. Istog trenutka kada je saznala istinu, u njoj se probudio snažan sestrinski i zaštitnički instinkt.

- Tog momenta sam ja, kao starija sestra, postala njegov zaštitnik. Sve osobe koje imaju bilo kakve genetske veze sa mnom imaju i svu moju podršku, svu moju snagu, sva moja krila - odlučno je istakla pevačica.

1/8 Vidi galeriju Danijel Pavlović Foto: Kurir, Printscreen

Inače, Danijel je javnosti postao poznat 2008. godine, kada je učestvovao u muzičkom takmičenju "Operacija Trijumf". Kasnije se pojavljivao i u rijaliti programima, gde je, osim muzičkog talenta, pokazao i izvanredan talenat za imitacije. Po profesiji je pijanista, a godinama se uspešno bavi radom sa pevačima i pokrenuo je sopstvenu školu pevanja.

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