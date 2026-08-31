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Ava Karabatić iznenadila je svoje pratioce potpuno novim imidžom, nakon teškog perioda koji je sada, kako se čini, ostavila iza sebe. Ona je odlučila da napravi veliku promenu i ošiša se gotovo do glave.

Šok transformacija

Ava je pozirala u upečatljivom izdanju, sa veoma kratkom kosom i glamuroznom šminkom, a njen novi izgled odmah je privukao veliku pažnju.

Uz fotografiju je jasno poručila da ova promena za nju predstavlja novi početak i simbol ulaska u novu životnu fazu.

- Novi početak, nova frizura, nova ja“, napisala je Ava, uz pohvale na račun svoje šminkerke.

Ovako sada Ava izgleda:

1/4 Vidi galeriju Starleta Ava Karabatić ošišala kosu do glave i objavila fotografiju na svom Instagram profilu Foto: Printscreen, Instagram, Printscreen Instagram

Jeziva ispovest

Podsetimo, Ava Karabatić se već neko vreme nalazi u centru pažnje, nakon što je u javnost iznela da je pretrpela nasilje, a za to optužuje bivšeg verenika.

Uz to, Ava je iznela potresnu ispovest i priznala da je trpela nasilje jer se nadala da će postati majka. Dodaje da je sigurna da bi joj majčinstvo promenilo život iz korena, međutim, do toga nije došlo.

- Toliko sam želela dete i toliko sam psihički patila kad sam imala spontani, jer smo od početka veze radili na tome i nikad nismo koristili zaštitu. Na neki način, uverena sam da bi meni majčinstvo promenilo život iz korena, ali očito nije bilo suđeno, valjda s razlogom - obratila se Ava na Instagramu, pa nastavila:

"Očajnički sam vapila da imam dete"

- Očajnički sam vapila da imam dete, svoje dete. Znala sam, ako dođe do toga, da ne mogu da ostanem u disfunkcionalnom odnosu; imala sam plan da pobegnem, daleko, u novi život. Znam da ćete osuđivati, ali možda na neki lud, nenormalan način, razlog zašto sam toliko trpela zlostavljanje jeste upravo taj što sam se nadala trudnoći. Mislila sam da je to jedini beg, ali nije. Imam već 38 godina i znam da će mi sve teže i teže biti da obavim tu reproduktivnu ulogu u životu, ali ja ne odustajem od ljubavi, znam da prava ljubav postoji, jer ko smo i što smo bez traga ljubavi u ovom surovom svetu - zapitala se onda ona, pa zaključila:

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Više ne forsiram ništa, ako je suđeno, dogodiće se. Verujete li vi u filmsku ljubav, da se s nekim slučajno sretnete, padnu vam papiri koje nosite, on vam pomogne da ih skupite, pa taj prvi pogled gde se oseti hemija, po mogućnosti da je lep, ne znam, u meni dete koje veruje u bajke nikad neće umreti - pisalo je u potresnoj ispovesti.

29:55 STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV