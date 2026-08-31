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Čelnik "Pinka" Željko Mitrović godinama je jedan od najprepoznatljivijih ljudi sa javne scene, ali ipak, retko ko zna šta je on po obrazovanju - čovek koji je stvorio ružičastu imperiju.

Željko Mitrović svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zemunu. Nakon gimnazije upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, sa željom da nastavi akademsko obrazovanje, ali studije ipak nije priveo kraju.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Međutim, put koji je izabrao ubrzo ga je odveo u potpuno drugačijem smeru. Umesto prava, Mitrović se okrenuo umetnosti i biznisu, što će se ispostaviti kao jedna od ključnih odluka u njegovoj karijeri.

Vlasnik "Pinka" svojevremeno je govorio o putu do uspeha, ali i o tome šta je, po njegovom mišljenju, potrebno da bi čovek ostvario svoje ciljeve. Tom prilikom podelio je i životnu filozofiju koja je, kako je isticao, oblikovala njegov odnos prema poslu, ambicijama i uspehu.

- Omiljena stvar u mom životu ne košta ništa u novcu. Potpuno je jasno da najvredniji resurs u životu koji svako od nas poseduje, a nikad ga nemamo dovoljno, je u stvari vreme.

Projekat "Zadruga"

Željko Mitrović posebno je postao prepoznatljiv i kao autor i producent rijaliti formata "Zadruga", koji je premijerno emitovan 6. septembra 2017. godine. Od samog početka, Mitrović je ovaj projekat predstavljao kao veliki televizijski i produkcijski poduhvat, osmišljen da se po konceptu i produkciji razlikuje od dotadašnjih rijaliti programa.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Za potrebe "Zadruge" u Šimanovcima je izgrađen čitav kompleks zamišljen kao svojevrsni mali grad. U okviru njega nalazili su se stambeni objekti, prodavnice, trgovi, klubovi, jezera, bazeni i brojni drugi sadržaji, dok su učesnici upravo u tom prostoru provodili svoje vreme.

Iza realizacije projekta stajala je izuzetno zahtevna produkcija. Mitrović je pred početak prve sezone govorio o čak 140 kamera, upotrebi dronova i velikom broju ljudi angažovanih na realizaciji programa, čime je "Zadruga" od samog starta postavljena kao jedan od najambicioznijih televizijskih projekata tog perioda.

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