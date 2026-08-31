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Pevačica Maja Marijana otvoreno je govorila o privatnom životu, neuspelim brakovima, ćerkama, karijeri. Nije krila da je prošla kroz razne životne brodolome, s obzirom na to da su joj se bivši partneri mešali u posao, a od jednog je čak doživela nasilje.

Najpre, prisetila se ranijeg perioda i priznala da je istina da je u Toplici brala šljive i kupine, a u Srbobranu skidala metlice sa kukuruza.

- Da. Ja sam uvek volela da zarađujem pare. To je bilo kada sam išla u srednju školu - rekla je pevačica za "Blic", a onda se osvrnula na anegdote iz svoje muzičke karijere:

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana slomljena zbog smrti oca. Foto: Kurir/M.S., Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Udvarale joj se gazde lokala na nastupima

Pevačica nije krila da su joj se na udvarale gazde klubova u kojima je nastupala:

- Da. Ne bih to svrstala kao udvaranje. Muškarci se uglavnom uvek udvaraju. To im je valjda u prirodi.

Problemi sa koleginicama

Iako je isprva rekla da joj koleginice nisu podmetale nogu, otkrila je pravu istinu:

- U svakom poslu mislim da kada je uspeh u pitanju, posebno kada se desi onako jedan lep uspon, uvek možda po neko ima u sebi neku nameru. Možda misli da je ugrožen. Zaista mi je žao što sam to pitanje slagala, ali dešavalo se. Ja sam htela da zaštitim, a vi me sad razotkrivate.

Kada se osvrnula na svoju karijeru, priznala je da joj nije žao što nije bolje unovčila popularnost:

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

- Ne. Ja sam veoma zadovoljna ovim što imam. Uvek sam zahvalna na svemu što imam i što nemam.

Prvi suprug

Na pitanje da li je prvog supruga Željka Stefanovića upoznala u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" na tadašnjem Trećem kanalu, rekla je sledeće:

- Ne. Upoznala sam ga na Hit paradi dosta vremena pre toga. Tamo smo se upoznali, a inače indirektno smo se poznavali, pošto je njegova mama meni bila nastavnik ruskog jezika. Mhm.

Potom, priznala je da je do razvoda došlo zbog nesuglasica u braku:

- Da. Pa, burne prirode. On ovan, ja Škorpija. To su prirode jako čudne - istakla je i dodala da ćerka nije patila zbog razvoda, s obzirom na to da je tada imala 13 meseci, te nije osetila krah ljubavi svojih roditelja.

"Razvod je mala smrt"

Iako kaže da ćerka nije patila, Maja Marijana jeste, mada je isprva htela to da prikrije.

- Htela sam da budem čelična lejdi. I uvek će biti ne. Svaki razvod je kao mala smrt i bilo mi je teško zaista, ali sam se posvetila poslu i tako sam to procesuirala. Mislim da ne postoji osoba koja ne pati posle razvoda, ali ja sam htela malo da se napravim da sam čvršća nego što jesam.

1/5 Vidi galeriju Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome. Foto: Printscreen HypeTV

Maja Marijana je, zatim, odgovorila na pitanje da li je krivila sebe zbog problema u braku:

- Pa ovo pitanje može da bude i ne i da. Može da bude ne, ali u nekim trenucima da, zato što nisam na vreme shvatila kako ustvari treba da se ponašam. Da postavim granice.

Svađe sa bivšim suprugom i problemi oko stana

Pevačica je priznala da se često svađala sa bivšim suprugom:

- Da. Ne znam ni jedan brak gde nema nesuglasica. Niko nije savršen, ali s obzirom da smo i poslovno bili umreženi, tako. Malo poslovno, malo privatno, ali sam shvatila da poslovno i privatno ne treba da se mešaju. Mi smo osamnaest godina zajedno, Bilo bi čudno da budemo dve lale, mirne - rekla je, a potom potvrdila da je bilo problema oko stana:

- Da, ali sam ga na kraju rešila, tako da smo sve rešili i izgladili te međuljudske odnose. Sad smo civilizovani ljudi.

Nasilje u braku

Na pitanje da li je Mladen bio nasilan prema njoj, odgovorila je krarko: "Da", a zatim otkrila da su izgladili odnose:

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana sa bivšim suprugom Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic

- Sad smo u prijateljskim odnosima - bila je jasna Maja Marijana.

Postavljali joj uređaj za praćenje na automobilu

- Da. Neki ljudi mnogo gledaju filmove. Mislim ja ih gledam, ali ne postavljam. Posumnjala sam zato što gde god da idem, određena osoba uvek zna gde se nalazim. Ne znam, ako odem negde, odmah sutradan ta osoba bude pozvana. Onda isto tako sam jednom posumnjala i rekla mom automehaničaru: "Diži ovaj auto." I on kaže: "Ti gledaš filmove." Ja kažem: "Sad ćeš da vidiš šta je film." Ja znam ko je.

Pevačica se, zatim, osvrnula na period kada je imala prelom na nozi i priznala da je u početku imala osećaj da neće ponovo prohodati, ali se to ubrzo promenilo:

- Ne. U početku imala sam takav osećaj, ali kako je oporavak prolazio, shvatila sam da je za sve potrebno vreme, a s obzirom da sam dupla škorpija, ja sam jako uporna. To je bilo krajem septembra, a pet meseci sam bila na štakama. Slomila sam skočni zglob.

Partneri joj se mešali u karijeru

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Kurir, Print Screen, Kurir/M.S.

- Da. Kako da se ne mešaju? Šta ću da obučem? Kako da vam objasnim, normalno da su se mešali zato što sam im, nažalost, ja to dozvolila. Dogovaraš nastupe umesto mene i onda posle sve držiš u malom prstu i to je mreža koja se posle teško razmrsi.

Spekulacije o lošem odnosu sa Kajom

Pevačica je demantovala da je bila u lošem odnosu sa Kajom Ostojić.

- Ne, to nije tačno. Uvek smo bile u ekstra odnosima. Nas dve smo kume. Radila mi je pesme. Ona je jedna predivna, prelepa osoba, pretalentovana. I ja je volim najviše na svetu.

Ne želi da se ćerke bave estradom

- Zato što svi to što ja ne želim da se one bave estradom tumače kao da je to moja zabrana, a ja sam ustvari "preporučila". Pričale smo dosta o tome nas tri. Rekla sam da ne bih volela da prolaze kroz sve te stvari. Ocenila sam da za ovaj posao je zaista potreban jak želudac i mislim da one uopšte nisu u tom fazonu. One su tako rasle u nekom drugom filmu i ne bih svojoj deci to preporučila. Smatram da sam ih spasila nekih nepotrebnih sekiracija i raznih stvari - zaključila je Maja Marijana za pomenuti mediji.

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